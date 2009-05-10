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Spor

Sivasspor'da moraller bozuk

10 Mayıs 2009 14:49


Şampiyonluğa odaklanan Sivasspor camiası, ligin bitimine 3 hafta kala liderliğin Beşiktaş'a kaptırılması ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin de riske atılması nedeniyle üzgün.

Turkcell Süper Lig'de son 2 haftada aldığı 2 mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara alan Sivasspor'da moraller bozuk.

Ligin 30. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında önemli bir avantajı yitiren, ancak o hafta zirvedeki rakibi Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmasıyla teselli bulan Sivasspor, bu hafta ise sahasında ligde kalma mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında çok büyük yara aldı.

Beşiktaş'ın Ankaraspor'u 4-1, Trabzonspor'un ise Kocaelispor'u 3-1 yendiği haftayı ligde kalma mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek puansız kapatan Sivasspor, son 2 haftada aldığı 2 yenilgiyle şampiyonluk ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını riske attı.

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