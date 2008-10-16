Sivasspor'da moral yemeği!



Süper Lig'de Pazar günü Ankaragücü ile karşılaşacak olan Sivasspor'a, moral yemeği verildi. Yekmekte konuşan teknik direktör Bülent Uygun, "Ankaragücü'nü yenerek tekrar çıkşa geçeceğiz" dedi.



Büyük Otel'de gerçekleştirilen yemeğe, Vali Veysel Dalmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Alkan, Emniyet Müdürü Yahya Bal, Sivasspor yöneticileri, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.



Yemekte konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, geçtiğimiz haftaki yenilgiyi unutturacaklarını söyleyerek, "Elbette ki Ankaragücü maçı bizim için çok önemli. Verilen arada çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ankaragücü maçını kazanıp tekrar Sivasspor'un yükselişini gerçekleştirmek istiyoruz. Maç öncesinde verilen bu moral yemeğine katılan herkese de teşekkür ediyorum" dedi.



Belediye Başkanı Sami Aydın ise, Sivasspor'un istikrarlı bir sezon geçireceğine inandıklarını belirterek "İnşallah Ankaragücü maçı sonrasında tekrar çıkışımızı sağlayıp üst sıralarda kendimize ait olan yeri alacağız" diye konuştu.



Vali Veysel Dalmaz ise takıma olan desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Geçtiğimiz sene başta olmak üzere Sivasspor'umuz Turkcell Süper Lig'de başarıdan başarıya koşuyor. Biz de Sivasspor'umuzun her zaman yanında olduğumuzu göstermek için desteğimize devam edeceğiz. Bu güzelliği bizlere ve tüm Sivaslılara yaşatan başta teknik ekip ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Sivasspor'un İsrailli utbolcusu Pini Felix Balili, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söyleyerek Vali Veysel Dalmaz'dan yardım istedi. Vali Veysel Dalmaz ise, Balili için ellerinden geleni yapacaklarına söz vererek sorunun giderilmesi için uğraşacaklarını dile getirdi.







