Sivasspor'da kötü gidiş sürüyor

Bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan Sivaspor, sahasında Kayserispor'a 4-2 mağlup olarak kötü gidişini devam ettirdi.



Turkcell Süper Lig'de 12. hafta maçında Sivasspor, kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'a 4-2 mağlup oldu.



Ev sahibi takımda teknik direktör Muhsin Ertuğral, uzun bir aradan sonra hücumda Ersen Martin'e şans tanırken, genç Ferhat Bıkmaz'ı da ilk onbirde sahaya sürdü.



Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas ise Gökhan Emreciksin dışında klasik onbiri ile sahaya çıktı.



Kayserispor maça hızlı başladı ve Gökhan Emreciksin, henüz 7. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.



1-0'dan sonra ev sahibi Sivasspor, günün başarısız isimlerinden Erman Kılıç ile 5 dakika içinde bulduğu 3 pozisyondan da faydalanamadı.



Bu dakikalarda top iki kale arasında gidip gelirken Sivasspor da bulduğu önemli pozisyonlardan yararlanamadı.



34. dakikada Kayserispor'un golcü futbolcusu Makukula attığı golle farkı ikiye çıkarttı.



Maç 2-0 olmasına rağmen Sivaspor, konuk ekip kalesine gittiği pozisyonlarda Ersen Martin'in hücumda yalnız kaldığı görüldü.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 2-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya ev sahibi Sivasspor, Hayrettin'in yerine Kamanan, Ersen Martin'in yerine de Sezer Badur oyuna dahil oldu.



İkinci yarıya ev sahibi takım hızlı başladı ve 49. dakikada Kamaman farkı bire indiren golü attı.



Sivasspor henüz bu golün sevincini tam yaşayamadan günün başarılı isimlerinden Gökhan Emreciksin 51. dakikada tekrar farkı ikiye çıkarttı.



Bu golden 2 dakika sonra yine günün başarılı isimlerinden Makukula skoru 4-1'e taşıdı.



Skor 4-1 olmasına rağmen konuk ekip Sivasspor kalesine gitmekte zorlanmazken, ev sahibi takım da farkı azaltma çabasındaydı.



73. dakikada Sivasspor'un defans oyuncusu Sedat Bayrak attığı golle skoru 4-2 yaptı.



Son 15 dakikaya girilirken Sivasspor, Kayserispor'a oranla daha etikli görünmesine rağmen bir türlü istediği golleri bulamadı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 4-2 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Kayserispor puanını 22'ye çıkartırken, Sivaspor da 7 puanda kalmış oldu.



SİVASPOR: 2 - KAYSERİSPOR: 4



Stat: 4 Eylül



Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Erhan Sönmez xxx, Ali Saygın Ögel xxx



Sivasspor: Petkoviç x, Abdurrahman Dereli x, Sedat Bayrak xx, Yasin Çakmak x, Hayrettin x (Dk. 46 Sezer Badur x), Musa Aydın xx, İbrahim Dağaşan x, Ferhat Bıkmaz x, Erman Kılıç x, Faruk Bayar x, Ersen Martin x (Dk. 46 Kamanan)



Kayserispor: Suleymanou xx, Ali Turan xx, Aydın xx, Serdar Kesimal xxx, Hakan Aslantaş xx, Gökhan Emreciksin xxx (Dk. 90 Troisi ?), Saidou xx, Furkan Özçal xx, Mehmet Eren xx, Makakula xxx, Cangele xxx



Goller: Dk. 7, 51 Gökhan Emreciksin, Dk. 34, 53 Makakula (Kayserispor), Dk. 49 Kamanan ve Dk. 73 Sedat Bayrak (Sivasspor)



Sarı Kart: Dk. 17 Sedat Bayrak, Dk. 40 Ferhat Bıkmaz (Sivasspor), Dk. 44 Hakan Aslantaş (Kayserispor)