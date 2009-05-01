Sivasspor'da iki eksik var



Süper Lig lideri Sivasspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak yarın bu kente hareket edecek. Kırmızı-Beyazlılar 3 puanla dönerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Bülent Uygun, "Maça çok iyi hazırlanıyoruz." dedi.



Ligin son 5 haftasına girilirken 60 puanla lider durumda bulunan Sivasspor, Gaziantep maçına yoğun bir tempoda hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılarda sakatlığı tam olarak düzelmeyen Sedat ile sarı kart cezalısı olan İbrahim Dağaşan dışında eksik bulunmuyor. Kalan haftalarda puan kaybı yaşamak istemeyen Sivasspor, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı bu haftayı karlı kapatma planları yapıyor. Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmek isteyen Sivasspor, Beşiktaş'ın olası puan kaybı yaşamını durumunda son 4 haftaya daha rahatlamış olarak girmeyi planlıyor.



Teknik Direktör Bülent Uygun, ligde artık puan kaybının telafisinin olmadığı bir döneme girdiklerini belirterek, "Gaziantep maçına hem antrenman, hem de moral motivasyon bakımından çok iyi hazırlanıyoruz. Oradan alacağımız bir galibiyet bizim için çok değerli olacak. Rakibimizin gücünü biliyor ve saygı duyuyoruz. Gaziantep gerçekten sergilediği futbol ve kadrosu ile bu sezon ilgimize renk katan takımların başında yer aldı. Bizi zor bir maçın beklediğini biliyoruz. Centilmenlik içerisinde iyi bir mücadele ortaya koyarak, başarımızı sürdürmek ve sezon sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz." dedi.



Uygun, rakiplerin alacağı puandan çok kendi alacakları puanlar ile ilgilendiklerini belirterek, "Biz buraya kendi kazandığımız puanlar ile geldik. Bundan sonra da sezon sonundaki yerimizi kendi kazanacağımız puanlar belirleyecek. Bu nedenle öncelikle kendi maçımızda alacağımız sonuç bizi ilgilendiriyor. Rakiplerimizin puan kaybetmesi de elbette moral olarak bize katkı sağlayacaktır." diye konuştu.



Bugün akşam saatlerinde kentteki son çalışmasını yapacak olan kırmızı-beyazlılar, yarın öğlenden sonra Sivas Havaalanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek. Sivasspor'un kafilesinde takımın yanı sıra yöneticiler, basın mensupları ve bazı özel davetlilerin bulunacağı bildirildi.



