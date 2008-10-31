Sivasspor'da hazırlıklar



Ligin flaş takımlarından Sivasspor, hafta sonu sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Bu sezon iç sahada yaptığı 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, Denizlispor'u da yenerek sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.



Bu sezon iç sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Sivasspor, Denizli ekibini yenerek sahasındaki 4. galibiyetine imza atmayı hedefliyor. Ligde 8. hafta sonu itibariyle Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte iç sahada en başarılı 3 takımdan biri olan Sivasspor, Denizlispor maçında da bu başarısını sürdürmek istiyor.



Ligde iç sahada en son geçen sezonun 33. haftasında Galatasaray'a 5-3 yenilen Sivasspor, bu mağlubiyetin ardından, bu sezon yaptığı Kayserispor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Ankaragücü karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmedi.



Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, Bursaspor'u 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etmeyi başardı.



DİALLO KART CEZALISI



Maçın hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, sakat ve cezalı oyuncu sayısının çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, kart cezalısı Gineli savunma oyuncusu Mamadou Diallo ile sakatlığı süren kaleci Volkan Ünlü, Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.



Murat Sözgelmez, Sedat Bayrak, Abdurrahman Dereli, Mohammed Ali Kurtuluş ve Onur Tuncer'in de sakatlıkları sürüyor. Uzun bir sakatlık döneminin ardından takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan Onur'un bu maçta oynamasının zor olduğu bildirildi.



Geçen sezon dizinden ameliyat olan ve bu sezon başında sahalara dönen Sedat'ın ise dizindeki vidaları aldırmak üzere Ankara'ya gideceği, tecrübeli oyuncunun bu nedenle Denizlispor karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.



Fortis Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile yapılan maçta ayak bileğinden sakatlanan Murat Sözgelmez'in durumunun maç günü netleşeceği kaydedildi. Kasığında sakatlığı bulunan Abdurrahman'ın ilk onbirde sahaya çıkması, Mohammed'in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.



Gribal enfeksiyon geçiren Hayrettin Yerlikaya'nın ise Denizlispor karşısında forma giymesi bekleniyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 14.00'da oynanacak maçı, Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Gençerler ve Mustafa İspiroğlu'nun yapacağı maçta, Nihat Akman da dördüncü hakem olarak görev alacak.



