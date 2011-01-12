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Spor

SİVASSPOR'DA DİALLO'NUN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU SİVAS (A.A)

12 Ocak 2011 19:31

-SİVASSPOR'DA DİALLO'NUN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU SİVAS (A.A) - 12.01.2011 - Sivasspor, sakatlığından dolayı 4 ay sahalardan uzak kalacak futbolcu Mamadua Diallo'nun sözleşmesini dondurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe maçında çapraz bağlarından sakatlanan Gineli futbolcu Mamadua Diallo'nun, Fulya Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Taşer'in yaptığı başarılı bir ameliyat geçirdiği kaydedildi. Ameliyatın ardından başarılı futbolcunun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağının bildirildiği, yönetim kurulu ve teknik heyetin kararıyla futbolcunun sözleşmesinin sezon sonuna kadar dondurulduğu belirtildi. Açıklamada, ''Futbolcumuza acil şifalar diler, yeniden Sivasspor forması ile büyük başarılar yaşaması dileklerimizi sunarız. Acıbadem Hastanesi'ne, Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibine başarılarından dolayı teşekkür ederiz'' denildi.

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