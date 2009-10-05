Sivasspor'da Bülent Uygun'un istifası kabul edildi

Sivasspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Bülent Uygun'un istifasını kabul etti.

Uygun'un istifasının görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısının ardından, Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, kulübün resmi internet sitesine bir açıklama yaptı.

''Yönetimimiz, Uygun'un istifasını kabul etti'' başlıklı açıklamada, ''3 sezona yakın bir süredir teknik direktörlük görevini başarıyla yürüten Bülent Uygun'un istifası, Antalyaspor maçından sonraki olağanüstü yönetim kurulu toplantısında değerlendirmeye alınmıştır'' ifadesini kullandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Yaklaşık 7 yıldır Sivassporumuza futbolcu, menajer ve teknik direktör olarak hizmet eden değerli hocamıza, bundan böyle de Sivasspor Kulübü'nün kapısı her zaman açık olacak, kendisi ile olan gönül bağlarımız devam edecektir.

Teknik direktörümüz sayın Uygun'un istifasını, Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak büyük bir üzüntü içerisinde kabul ederken, kendisinin şahsında, yardımcı hocalarına, ailesine ve tüm ekibine teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyor, bundan sonraki yaşamlarında başarılı ve sağlıklı günler geçirmelerini temenni ediyoruz.

Sivasspor camiasına ve tüm futbol kamuoyuna, teknik direktörümüz sayın Bülent Uygun ile yollarımızı ayırdığımızı bildirirken, yeni teknik direktörümüzün kim olacağı konusunda, kulüp başkanımız ve yönetim kurulu olarak çalışmalarımızın süratle devam ettiği belirtiriz''