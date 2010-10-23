-SİVASSPOR'DA BAKKAL DÖNEMİ SONA ERDİ SİVAS (A.A) - 23.10.2010 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. Sivasspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdığı belirtildi. Sivasspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, ''Sivasspor Kulübümüzün Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantının ardından alınan karar doğrultusunda, Mesut Bakkal ile Sivasspor'un yolları ayrılmış bulunmaktadır. Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' denildi. Sivasspor, ligin 9. haftasında dün sahasında Bucaspor ile 1-1 berabere kalmış, maçın son anlarında ve karşılaşma sonrasında, taraftarlar, Teknik Direktör Mesut Bakkal'ı istifaya çağırmıştı. Geçen sezonun 27. haftasında Sivasspor'u kritik bir dönemde teslim alan Mesut Bakkal, düşme potasında olan Sivasspor'un ligde kalmasını sağlamıştı. Bakkal yönetimindeki Sivasspor, bu sezon ise ligde istediği sonuçları alamamıştı. Bu sezona Galatasaray'ı yenerek iyi bir başlangıç yapan Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 8 lig maçında galibiyet elde edemedi. Ligde 69 gündür galibiyete hasret olan Bakkal yönetimindeki Sivasspor, 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgiyle 9. hafta sonunda 7 puan topladı.