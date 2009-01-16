Sivasspor'a yeni transfer!



Turkcell Süper Lig'in lideri Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının Fransız futbolcusu Yannick Kamanan'ı transfer etti.



İstanbul'da bugün hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 1981 doğumlu Kamanan'ın, kırmızı-beyazlılar ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamanan'ı daha önce izlettirdiklerini belirterek, ''Kamanan iyi bir futbolcu. Geçen sezon 10'un üzerinde golü vardı. İnşallah bize uyum sağlar'' dedi.



Kamanan kimdir?



Tam adı: Yannick Kamanan

Doğum tarihi: 5 Ekim, 1981 (1981-10-05) (Yaş 27)

Doğum yeri: Saint-Pol-sur-Mer, Fransa

Boy: 1.86 m

Mevkii: Forvet



Kariyeri:

Gençlik

1998-1999 Le Mans Union Club 72

1999-2001 Tottenham Hotspur



Profesyonel / Maç - Gol

2001-2002 Tottenham Hotspur 0 (0)

2002-2003 RC Strasbourg 3 (0)

2003-2004 Dijon FCO 21 (3)

2004-2005 Gazélec Ajaccio 0 (0)

2005-2006 K.V. Oostende - (-)

2006 FC Schaffhausen 8 (1)

2007 Maccabi Herzliya 17 (6)

2007–2008 Maccabi Tel Aviv 45 (15)

2009– Sivasspor





