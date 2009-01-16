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Spor

Sivasspor'a yeni transfer!

Turkcell Süper Lig'in lideri Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının Fransız futbolcusu Yannick Kamanan'ı transfer etti.

16 Ocak 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'in lideri Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının Fransız futbolcusu Yannick Kamanan'ı transfer etti.

İstanbul'da bugün hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 1981 doğumlu Kamanan'ın, kırmızı-beyazlılar ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamanan'ı daha önce izlettirdiklerini belirterek, ''Kamanan iyi bir futbolcu. Geçen sezon 10'un üzerinde golü vardı. İnşallah bize uyum sağlar'' dedi.

Kamanan kimdir?

Tam adı: Yannick Kamanan
Doğum tarihi: 5 Ekim, 1981 (1981-10-05) (Yaş 27)
Doğum yeri: Saint-Pol-sur-Mer, Fransa
Boy: 1.86 m
Mevkii: Forvet

Kariyeri:
Gençlik
1998-1999 Le Mans Union Club 72
1999-2001 Tottenham Hotspur

Profesyonel / Maç - Gol
2001-2002 Tottenham Hotspur 0 (0)
2002-2003 RC Strasbourg 3 (0)
2003-2004 Dijon FCO 21 (3)
2004-2005 Gazélec Ajaccio 0 (0)
2005-2006 K.V. Oostende - (-)
2006 FC Schaffhausen 8 (1)
2007 Maccabi Herzliya 17 (6)
2007–2008 Maccabi Tel Aviv 45 (15)
2009– Sivasspor


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