Sivasspor'a kupa morali

Fortis Türkiye Kupası gruplarına galibiyetle başlayan Sivasspor, her iki kulvarda da yoluna emin adımlarla yürümenin sevincini yaşıyor.



Teknik direktör Bülent Uygun, "Konya maçına iyi konsantre olamasak da kazandığımız için mutluyuz. Şimdi ligdeki Denizli maçını düşünüyoruz" dedi.



C Grubunda oynanan ilk maçta kendi evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükselen Sivasspor, ligde oynayacağı Denizlispor maçını düşünmeye başladı. Kupa serüvenine galibiyet ile başladıkları için mutlu olduğunu söyleyen teknik direktör Bülent Uygun, "Ne kadar özen göstersek de kupa maçlarındaki konsantrasyon, lig maçlarının çok altında oluyor. Biz de Konya karşısında beklediğimiz oyunu oynayamadık. Ancak iyi pozisyonlar bulduk ve bunlardan birini değerlendirdik. Türkiye Kupası'nda bu yıl iddialı takımlardan biri olmak ve bu kupaya uzanmak istiyoruz. En son komşumuz Kayseri'nin kazandığı kupayı bu sezon da biz müzemize taşımak istiyoruz. Üstelik Avrupa'ya açılmak için bu kulvarın en kolay yol olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz önce gruptan çıkmak, ardından da finale kadar yürümek" diye konuştu.



Uygun, Pazar günü ligde oynayacakları Denizlispor maçının önemli olduğunu belirterek, "Ligde de üst sıralar hedefimizi sürdürmek için her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Özellikle iç sahada puan kaybı istemiyoruz. İyi hazırlanıp, maçtan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.



Kırmızı-Beyazlılar'da Beşiktaş maçı öncesinde parmağı çıkan kaleci Petkoviç'n pazar günü de forma giymesinin zor olduğu belirtilirken, Konya ile oynanan kupa maçında sakatlanarak oyunu terkeden Murat Sözgelmez'in de forma giyemeyeceği bildirildi.