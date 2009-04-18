Sivasspor'a Konya çelmesi

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İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'de hem zirve yarışını hem de ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Sivasspor, Konyaspor'a konuk oldu. Sivasspor, kayıpsız yoluna devam etmenin, Konyaspor'da düşme hattından bir an önce uzaklaşmanın hesabıyla maça başladı.İki takım da karşılaşmaya kontrollü başladı ve orta sahalarını kalabalık tutarak rakiplerinin oyun kurma şansını ortadan kaldırmaya çalıştı. Ev sahibi Konyaspor rakibinin etkili hücum ayaklarını kendi ceza alanı çevresinden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışırken, konuk Sivassor ise daha fazla hücumu düşünen taraftı.Geçen hafta sahasında son dakikalarda bulduğu golle galibiyete ulaşan Sivasspor , Konya deplasmanında da sabırlı oynunu sahaya yansıtırken geride açık vermeyeceğine inandığı dakikalarda karşı alana yüklenmeye gayret gösterdi.Karşılaşmanın ilk yarısında skor tabelasını iki takım da değiştirmeyi başramadı. İkinci yarıya konuk ekip yine ilk yarıda olduğu gibi kontrollü hücum girişimlşeriyle baaşladı. Konyaspor ise bu kez oyunu daha fazla kendi sahasına kabul ediyor, gole ihtiyaç duyan rakibinin geride bıraktığı boş alanları hızlı hücumlarla değerlendirmek istiyordu.İki takım da 90 dakika içerisinde geliştirdikleri atakları golle sonuçlandıramadı ve karşılaşma da başladığı skorla 0-0 sona erdi.Bu sonuçla Sivasspor puanını 57'ye yükseltirken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konyaspor puanını 31 yaptı.Stat: AtatürkHakemler: Bünyamin Gezer, Serkan Gençerler, Atilla GökbilginKonyaspor: Oğuzhan, Cihan, Serhat Akyüz, Kratochvil, Mehmet Çoğum, Mustafa, Ayman, Milos, Celalettin, Serhat Akın, VeyselSivasspor: Petkoviç, Hayrettin, Sylla, Bilica, Sedat, Musa, İbrahim, Sezer, Murat, Tum, Mehmet YıldızTurkcell Süper Lig'de Konyaspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.10. dakikada Sylla'nın sağ köşe çizgisine yakın noktadan kullandığı taç atışında, kalesini terk eden Oğuzhan topu tek hamlede güçlükle kontrol etti.16. dakikada Veysel'in soldan ortasında, arka direkte topla buluşan Milos'un vuruşunda, kaleci Petkoviç topu son anda kornere çeldi.17. dakikada Serhat Akın'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde karambol oluştu. Boşta kalan topu kaleci Petkoviç kontrol etti.19. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında kale önünde topa iyi yükselen Tum'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Musa'nın etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak Oğuzhan'da kaldı.39. dakikada Konyaspor atağında sağ kanattan Serhat Akın'ın ceza sahasına ortasında, Veysel kale önünde topa dokunamayınca Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.44. dakikada Serhat Akın'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Mustafa Er'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.İlk yarı golsüz sona erdi.Turkcell Süper Lig'de Konyaspor ile Sivasspor arasında yapılan maç golsüz eşitlikle bitti.46. dakikada Murat'ın sağdan ortasında kale önünde topa iyi yükselen Tum'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.55. dakikada gelişen Konyaspor atağında, ceza alanında topu önünde bulan Veysel'in sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.58. dakikada Serhat Akın'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Petkoviç'te kaldı.73. dakikada Hayrettin'in soldan ortasında ön direkte topla buluşan Kamanan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.79. dakikada Sivasspor savunmasında Petkoviç ile Sedat arasında yaşanan anlaşmazlıkta Serhat Akın araya girmek istedi. Petkoviç, son anda ayaklarıyla uzaklaştırdı.80. dakikada Konyaspor ceza alanında Balili'nin kafa vuruşunda, top üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen topu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.89. dakikada Veysel'in arapasında Cihan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Petkoviç ile çarpışan Cihan, pozisyonunu yitirince top yandan autaçıktı.Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.