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Spor

Sivasspor'a Anadolu darbesi

05 Mayıs 2009 16:59


Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Sivasspor, geride kalan 30 haftada puan kayıplarının büyük bir bölümünü Anadolu takımlarıyla yaptığı maçlarda yaşadı.
Ligde son 4 haftaya 60 puanla, en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider olarak giren Sivasspor, geride kalan 30 haftada 17 galibiyet, 9 beraberlik, 4 de mağlubiyet elde etti.

Evinde yaptığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek iç sahada yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.

Sahasında topladığı 39 puanla iç saha puan durumuna göre ligin en başarılı takımı olan Sivasspor, deplasmanda kazandığı 21 puanla da dış saha puan durumuna göre 5. sırada yer aldı.

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