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Spor

Sivasspor'a Altınordu'dan transfer

Geçen sezon Altınordu forması giyen orta saha oyuncusu, Sivasspor'a transfer oldu

18 Haziran 2018 17:06

Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Altınordu forması giyen orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Demir Grup Sivasspor, Altınordu forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile her konuda anlaştı. Yeşilyurt, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'da bulunan ofisinde  kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı yapan sözleşmeye imza attı. Almanya'nın Euskirchen kentinde dünyaya gelen Erdoğan, 2014 yılında Altınordu'ya transfer olarak Türkiye macerasına başladı. 4 sezon boyunca İzmir ekibinin formasını giyen genç futbolcu 116 maçta 19 kez gol sevinci yaşadı. 1,78 boyundaki futbolcu orta sahanın solunda görev yapıyor.

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