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Spor

Sivasspor zorlu dönemeçte

Sivasspor, önce kupada Fenerbahçe'yle hafta sonu ligde Trabzonspor'la iki zorlu maça çıkacak.

20 Nisan 2009 03:00


Süper Lig'de lider, kupada yarı final oynayan Sivasspor, önce kupada Fenerbahçe'yle hafta sonu ligde Trabzonspor'la iki zorlu maça çıkacak. 

Bu zorlu haftada önce Fortis Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak olan Sivasspor, 25 Nisan Cumartesi günü de ligde sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon şu ana dek ligde ve kupada başarılı bir şekilde mücadele eden kırmızı-beyazlı ekibin, kupada Fenerbahçe ve ligde Trabzonspor ile yapacağı maçlardan alacağı sonuçlar iki kulvardaki hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Kupada Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdırmak isteyen Sivasspor, ligde de Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor.


SİVASSPOR'A KUPADA TUR İÇİN GEREKLİ SKORLAR

Fortis Türkiye Kupası yarı finalinde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 4 Mart Çarşamba günü yapılan ilk maçta Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Sivasspor'un, kupada tur atlaması için yarınki rövanş maçından en az 2-0'lık skorla galip ayrılması gerekiyor.

Sivasspor, yarın sahadan 2-0'lık bir skorla veya en az 3 farklı bir sonuçla galip ayrılırsa, kupada adını finale yazdıracak.

Yarınki maçın 3-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ermesi halinde, kupada finalisti uzatmalar ve eşitliğin sürmesi halinde penaltı atışları belirleyecek. Sivasspor'un 2-0 veya 3-1 dışındaki 2 farklı galibiyetlerinde, kupada finale Fenerbahçe yükselecek.

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