Sivasspor zirveye sarıldı

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

GALİBİYET VE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

MAÇTAN NOTLAR

SAHA ZEMİNİNDE KAR VE BUZ YOK

"BU SENE ŞAMPİYON ANADOLU'DAN"

Turkcell Süper Lig'in lideri Sivasspor, kendi saha ve seyircisi önünde 7. dakikada Kamanan'ın attığı golle Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ederek Trabzonspor'la arasındaki farkı 3'e çıkardı.Ev sahibi Sivasspor'da, Eskişehirspor karşısına dizindeki sakatlığı nedeniyle solbek oyuncusu Hayrettin Yerlikaya ve sarı kart cezalısı Sedat Bayrak'tan yoksun bir kadroyla çıktı. Hayrettin'in yokluğunda solbekte Faruk, Sedat'ın yokluğunda stoper mevkisinde ise Diallo forma giydi.Galatasaray ile oynanan Fortis Türkiye Kupası rövanş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının ligde Kocaelispor ve Bursaspor ile yaptığı maçlarda forma giyemeyen Sivasspor kaptanı Mehmet Yıldız, bu maçta takımdaki yerini aldı. Golcü oyuncu, forvette Fransız futbolcu Yannick Kamanan ile birlikte görev yaptı.Konuk ekip Eskişehirspor'da ise sakatlıkları bulunan golcü oyuncular Youla ve Batuhan, Sivasspor karşısında forma giyemedi. Youla ve Batuhan'ın yokluğunda Anderson, tek forvet olarak görev yaptı. Anderson'a, Bülent Kocabey ve Engin Baytar forvette destek verdi.Maça ev sahibi Sivasspor hızlı başladı ve 7. dakikada Sezer Badur ile 1-0 öne geçti.Golü yedikten sonra deplasman takımı Eskişehirspor, zaman zaman önemli pozisyonlar bulmasına rağmen bunlardan faydalanamayınca ilk devre 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarıda Sivasspor daha temkinli oynarken, Eskişehirspor ise beraberlik golü için rakip kalede kontraataklarla gol aradı.Ev sahibi Sivasspor, sonradan oyuna dahil olan Balili ile iki önemli pozisyondan yararlanamazken, Eskişehirspor'da ise hücum hattında Anderson'un yalnız kaldığı görüldü.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı 1-0 kazanan Sivaspor, 21. hafta sonunda da liderliğini sürdürmeyi başardı.Bu sonuçla Sivaspor puanını 45'e yükseltirken, Eskişehirspor ise 24 puanda kaldı.4 EylülSüleyman Abay, Orkun Aktaş, Kemal Yılmaz: Petkoviç, Diallo, Bilica, Abdurrahman, Faruk, İbrahim, Murat Erdoğan, Sezer, Musa, Mehmet Yıldız, Kamananİvesa, El Saka, Nadareviç, Koray, Emre Toraman, Sezgin, Bülent Ertuğrul, Engin, Bülent Kocabey, Vucko, Anderson: Dk. 7 Kamanan (Sivasspor)Dk. 41 Diallo (Sivasspor), Dk. 43 El Saka (Eskişehirspor)7. dakikada Sivasspor'un golü geldi. Hızlı gelişen atakta, Mehmet Yıldız, topu Sezer'e aktardı. Birkaç metre meşin yuvarlağı süren Sezer, topu ceza alanı içerisindeki Kamanan'a doğru gönderdi. Kamanan, sol ayağıyla topun gelişine bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-036. dakikada Eskişehirspor'un kullandığı korner atışında, kaleci Petkoviç'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Anderson, kaleye doğru ayak içi bir vuruş yaptı. Kaleye doğru giden topu, çizgide bekleyen Abdurrahman Dereli, uzaklaştırdı.42. dakikada ceza alanının sol bölümünde Faruk'u çalımlayan Koray, topu ceza alanı çizgisi üzerindeki Bülent Kocabey'e çıkardı. Bülent'in sert vuruşunda, kaleci Petkoviç meşin yuvarlağı kornere çeldi. Eskişehirsporlu futbolcular, ilk pozisyonda Faruk'un topla elle oynadığını ileri sürerek hakem Süleyman Abay'a penaltı itirazında bulundu. Hakem, itirazlar sonucu Eskişehirsporlu El Saka'yı sarı kartla cezalandırdı.Maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.İlk yarısı 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısı, karşılıklı ataklarla geçti. Sivasspor, farkı artırmak için mücadele ederken, konuk ekip Eskişehirspor beraberlik golünü bulmak için rakip kaleye yüklendi.46. dakikada Engin'in sol kanattan ceza alanına doğru yaptığı ortada, topa hareketlenen Serdar'ın dokunamadığı meşin yuvarlağı kaleci Petkoviç kontrol etti.48. dakikada sol kanattan topla ceza alanına giren Mehmet Yıldız, meşin yuvarlağı kale alanı içerisindeki Kamanan'a çıkardı. Kamanan'ın gelişine ayak içi sert vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.58. dakikada orta alanda buluştuğu topla süratle ceza alanına doğru hareketlenen Mehmet Yıldız, ceza alanı dışından yerden sert bir vuruş yaptı. Mehmet'in vuruşunda kaleci İvesa, sağına doğru uzanarak son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.73. dakikada Poljak'ın ceza alanı içinden sert vuruşunda, kaleci Petkoviç'ten dönen topu, rakiplerinden önce hareketlenen Bilica ayağıyla kornere gönderdi.83. dakikada Abdurrahman'ın ceza alanı dışından yerden sert vuruşunda, top kaleci İvesa'dan döndü. Topu önünde bulan Mehmet'in vuruşunda yeniden İvesa'dan dönen meşin yuvarlağı, Balili tamamlamak istedi. Balili'nin vuruşunda üst direkten dönen topu, savunma uzaklaştırdı.86. dakikada Sezgin'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada, Anderson'un kale alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Petkoviç üzerine gelen topu kontrol etti.90 2. dakikada İbrahim'in pasıyla ceza alanına doğru hareketlenen Mehmet Yıldız, rakiplerini çalımladıktan sonra kaleye sert bir vuruş yapmak istedi. Mehmet, savunmanın müdahalesiyle istediği vuruşu yapamayınca top kornere çıktı.Maç, 1-0 ev sahibi Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyetle puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdüren Sivasspor, en yakın takipçisi Trabzonspor ile de puan farkını 3'e çıkardı.Maçın ardından Sivassporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Takımı tribünlere çağırarak alkışlayan Sivassporlu taraftarlar, "İşte taraftar, işte şampiyon" tezahüratları yaptı. Eskişehirsporlu futbolcular ve teknik heyet ise maçın bitiş düdüğünün ardından orta hakem Süleyman Abay'a itirazda bulundu. İtirazlar sonucu Eskişehirsporlu Engin, Abay tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sivassporlu futbolcu Faruk Bayar'ı tribünlere çağıran Eskişehirsporlu taraftarlar, Bayar'ı alkışladı. Bayar da onlara formasını hediye etti.Bu sezon iç sahada yaptığı son 9 maçı kazanan ve hem iç sahada, hem de dış sahada yaptığı son 10 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, Eskişehirspor'u yenerek galibiyet ve yenilmezlik serisini sürdürdü.Bu sezon sahasında yaptığı 10 maçın 9'unu kazanıp, birinden de beraberlikle ayrılan Sivasspor, Eskişehirspor'u da yenerek iç sahadaki 11'inci maçını da kayıpsız geçmeyi başardı.Ligde evindeki son 9 maçı kazanan Sivasspor, bu maçı da kazanarak iç sahadaki üst üste 10. galibiyetine imza attı.Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında 4 Mayıs 2008 günü Galatasaray'a 5-3 yenilen Sivasspor, Galatasaray mağlubiyetinden bugüne dek geçen 294 günde ligde sahasında yenilgi yüzü görmedi.Ligde son oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, Eskişehirspor maçını da kayıpsız geçerek yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.Sivasspor, ligde en son 10. haftada deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuş, bu yenilginin ardından mağlubiyet yüzü görmemişti.Lider Sivasspor, Eskişehirspor karşısına dizindeki sakatlığı nedeniyle İzmir'de ameliyat olan solbek oyuncusu Hayrettin Yerlikaya ve sarı kart cezalısı Sedat Bayrak'tan yoksun bir kadroyla çıktı. Hayrettin'in yokluğunda solbekte Faruk, Sedat'ın yokluğunda stoper mevkisinde ise Diallo forma giydi.Galatasaray ile oynanan Fortis Türkiye Kupası rövanş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının ligde Kocaelispor ve Bursaspor ile yaptığı maçlarda forma giyemeyen Sivasspor kaptanı Mehmet Yıldız, bu maçta takımdaki yerini aldı. Golcü oyuncu, forvette Fransız futbolcu Yannick Kamanan ile birlikte görev yaptı.Konuk ekip Eskişehirspor'da ise sakatlıkları bulunan golcü oyuncular Youla ve Batuhan, Sivasspor karşısında forma giyemedi. Youla ve Batuhan'ın yokluğunda Anderson, tek forvet olarak görev yaptı. Anderson'a, Bülent Kocabey ve Engin forvette destek verdi.Hafta boyuncu kar yağışı ve buzlanmaya karşı branda ile korunan 4 Eylül Stadyumu'nun zemininin, futbol oynamaya müsait olduğu gözlendi. Maçın başlama saatinde stadyumun skorboardına hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçüldü.Soğuk hava rağmen Sivaslı futbolseverler maça ilgi gösterdiği gözlendi. Havuz tarafı kale arkası tribününde yerini alan Eskişehirsporlu bir grup taraftar da takımlarına bu zorlu deplasmanda destek verdi.Stadyum hoparlöründen Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ligde dün aldığı mağlubiyetler hatırlatılarak, Sivassporlu taraftarlardan takımlarına şampiyonluk yarışındaki bu önemli maçta çok iyi destek vermeleri istendi. Taraftarlar, "Bu sene şampiyon Anadolu'dan" tezahüratı yaptı.Sivasspor sahaya "Daha iyi bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye için vergi verin" yazılı pankartla çıktı. Her iki takımın futbolcularının, maç başlamadan önce sahada bir araya gelerek galibiyet yemini ettikleri görüldü.Bir dönem Sivasspor forması giyen Eskişehirsporlu Anderson, Sivasspor yedek kulübesine giderek eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.Maçı, Sivas Valisi Veysel Dalmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Selami Uzun, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Eskişehirspor Kulüp Başkanı Halil Ünal ve her iki kulübün yöneticileri protokol tribününde izledi.Bu arada, maç öncesinde 4 Eylül Spor Kompleksi dış sahada PAF takımları arasında oynanan maçı, Sivasspor 2-0 kazandı.