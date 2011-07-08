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Spor

SİVASSPOR YÖNETİCİLERİ AYDINLAR'I ZİYARET ETTİ SİVAS (A.A)

08 Temmuz 2011 21:45

-SİVASSPOR YÖNETİCİLERİ AYDINLAR'I ZİYARET ETTİ SİVAS (A.A) - 08.07.2011 - Sivasspor'un bazı yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı ziyaret etti. Edinilen bilgiye göre, futbolda yaşanan şike soruşturmasında adı geçen Sivasspor Kulübü'nün bazı yöneticileri, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı ziyaret etti. Aydınlar ile görüşen yöneticilerin, futbolda yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Ziyarette, Sivasspor İkinci Başkanı Erdal Sarılar'ın aralarında bulunduğu 5 yönetici yer aldı. Sivassporlu yöneticiler, ayrıca bugün sabah saatlerinde de Sivas Valisi Ali Kolat'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Yöneticiler, Vali Kolat'ın kendilerine bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de destek vereceğini söylediğini aktardı. Bu arada, TFF'nin Pazartesi günü kulüp başkanları ile yapacağı toplantıya, Sivasspor'u temsilen ikinci başkan Erdal Sarılar katılacak. Öte yandan, mevcut yönetimin, şu an için olağanüstü genel kurula gitmek bir düşüncede olmadığı, yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

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