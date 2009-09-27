Sivasspor yerle '1'

İki sezondur zirveyi zorlayan Yiğidolar'ın çöküşü sürüyor. Belediye karşısında 90+1'de Cesario'nun golüyle yıkılan Kırmızı-Beyazlılar'ın, 7 haftada sadece 1 puanı bulunuyor.

Olimpiyat Stadı’nın ayazında karşılaşma tatsız başladı. İlk devrede 100 kadar Sivassporlu 17 foto muhabiri, 8 top toplayıcı, 10 tane de basın tribününde gazeteci çalıştılar. Sahadaki 22 futbolcu tat vermedi. İlk tehlikeli atak 42’de İskender’in röveşatasından geldi. Kolay topu Akın kornere çeldi. 43’de Kadir’in uzaktan şutu auta gitti. 45’de de İ.Akın topu auta gönderdi. 2. devreye Sivasspor daha iyi başladı. 59, 65 ve 75’de Erman’ın şutları Oğuzhan’da kaldı. Son 10 dakikaya daha iyi giren Belediye’de Cesario karambolde topa dokunarak takımına 90+1’de 3 puanı kazandırdı. Sivasspor bu mağlubiyetle ligin dibine demir atacağını gösterdi. Futbol adına hiçbir varlık gösteremeyen Kırmızı - Beyazlılar çok önemli bir 3 puanı daha rakibe armağan etti. Bu gidişle Bülent Uygun daha oyuncularına çok bağırır. Belediye ise kadrosunun elverdiği ölçüde puan toplamaya devam etti. Hakem Selçuk Dereli çok az pozisyonlu ve mücadeleli maçta rahattı. 82 bin kişilik boş kalan Olimpiyat Stadı’na bu hafta da yazık oldu, masrafını bile çıkaramadı.