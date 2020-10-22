Sivasspor, Villareal deplasmanında sonunu getiremedi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımına konuk oldu. Sivasspor, deplasmanda Villareal'e 5-3 yenildi.
2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi ve 3-3'ü yakalayan Demir Grup Sivasspor, sahadan 5-3'lük yenilgiyle ayrıldı.
Villarreal'in gollerini 13'te Takefusa Kubo, 20'de Carlos Bacca, 57'de Juan Foyth, 74 ve 78'de Paco Alcacer kaydetti.
Demir Grup Sivasspor'un gollerini 33'te Olarenwaju Kayode, 43'te Mustapha Yatabare, 64'te Max Gradel attı.
İspanyol ekibinde Bacca'nın 37'de kullandığı penaltı atışında Demir Grup Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa gole izin vermedi.