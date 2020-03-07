Sivasspor ve Galatasaray 28. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de 8 Mart Pazar günü oynayacağı Sivasspor ile ligde 28. kez karşı karşıya gelecek.



Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar da 14 galibiyet, 6 beraberlik ve aldığı 4 mağlubiyet ile 48 puanla 4. sırada bulunuyor.

8 maçlık galibiyet serisi

Süper Lig’de son 8 maçından galip ayrılan Galatasaray, ligde bu sezon en fazla üst üste kazanan takım konumunda bulunuyor. Cimbom, Sivasspor karşısında da istatistiğini sürdürmek istiyor.



Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ni mağlup etti. Aslan söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı

Ligin ikinci yarısında çıkış yaparak şampiyonluk yarışına giren Galatasaray, savunmasıyla da ön plana çıkıyor.



Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 24 haftada 18 gol yedi ve bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Adem, Feghouli ve Donk sınırda

Galatasaray’da Sivasspor karşılaşması öncesinde Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart ceza sınırında. Adem, Feghouli ve Donk, bu müsabakada sarı kart görmeleri durumunda, 26. hafta evinde oynayacağı Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.



Öte yandan sakatlığını atlatan Mario Lemina da hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışmaya başladı.

Mete Kalkavan yönetecek

Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Onun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Yiğit Arslan üstlenecek. VAR'da Atilla Karaoğlan, AVAR'da ise Ekrem Kan olacak. (İHA)