Sivasspor ve Ankaragücü sessiz kaldı: 0-0

Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Temposu düşük ve pozisyonun az olduğu mücadelede 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Ali Akkor
Sivasspor: Samassa, Caner, Camara, Erdoğan, Hakan, Fajr (Barcia dk. 85 ), Ziya, Yasin (Kayode dk. 66), Gradel, Ninga (Cofie dk. 46), Yatabare (Kone dk. 75)
Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Souza, Robin, Barış
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Alper (Voca dk. 62) Diousse (Atakan dk. 82), Lukasik, Adzic (Lobzanidze dk. 62), Paintsil (Okan dk. 78), Merikani (Emre dk. 79)
Yedekler: Koray, Kulusic, Şahverdi, Cebrail, Atila
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Sarı Kartlar: Erdoğan (D.G. Sivasspor), Adzic (MKE Ankaragücü)
Maçın önemli anları
11. dakikada Adzic'in ortaladığı topa kale çizgisine yakın noktadaki Merikani kafası ile vurdu, kaleci Samassa çizgi üzerinden topu çıkardı.
34. dakikada Gradel orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girip Yasin'e pas verdi. Yasin’in şutunda defansa çarpan top dışarı çıktı.
70. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yatabare ön direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.
86. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Kone’nin dokunuşu etkisiz kaldı, dönen topu Hakan tamamlamak istese de savunma çıkardı.
87. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Felix topa vurdu, kale önündeki Hakan Arslan'ın dokunuşunda Kitsiou topu çizgiden çıkardı.
Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.