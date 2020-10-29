Sivasspor üstünlüğünü koruyamadı; Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan Dan Biton ve Dor Peretz'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor'un tek sayısını Olarenwaju Kayode kaydetti.

Gruptaki ilk maçında Villarreal'e deplasmanda 5-3 mağlup olan Sivasspor, sahasında oynadığı ilk Avrupa Ligi grup maçında üç puanla tanışmaya yaklaştı ama skor üstünlüğünü koruyamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında özellikle Gradel ve Kayode ile etkili olan Sivasspor, bu ikilinin eforlarıyla ikinci yarının başında öne geçti. 55. dakikada Gradel topla birlikte ceza sahasına girdi, Kayode'ye al da at dedi, Kayode bu ikramı geri çevirmeyerek Sivasspor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Sivas için her şey yolunda giderken 67. dakikada işler tersine döndü. Maccabi atağında Camara ceza sahası içinde rakibine sert bir müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi ve Sivassporlu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına yolladı. Penaltı atışında topun başına geçen Biton hata yapmadı ve skor 1-1 oldu.

Sivasspor 71. dakikada Yatabare ile gole yaklaştı ama yıldız ismin şutu direkte patladı.

74. dakikada gelişen Maccabi atağında Peretz, konuk ekibi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Maccabi müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor grupta puansız kalırken, Maccabi Tel Aviv ise 6 puana yükseldi.

Gruptaki üçüncü hafta maçlarında Sivasspor 5 Kasım'da Qarabağ'ı konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise Villarreal deplasmanına çıkacak.