Maçların ertelenmemesine Rıza Çalımbay'dan yorum: Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil, oynamak istemiyorlar

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay yeni tip Koronavirüs'ün (KOVİD-19) Türkiye'yi de etkilediğini belirterek, "Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları öncesi basın basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önlerinde 8 maç kaldığını belirten Çalımbay, "Maalesef bütün dünyayı saran Koronavirüs, Türkiye'yi de etkiliyor. Futbolcu arkadaşlarımız tam konsantre olamıyorlar. Nereye baksanız o konuşuluyor. Bu süreçte futbol dışta kalıyor. Seyircisiz oynamakta ayrı bir fark yaratıyor. Bu yüzden maçlar istediğimiz tempoda ve mücadelede olmayabiliyor" dedi.

"Şu bilinsin ki hiçbir oyuncu huzur içinde ve konsantre bir şekilde maçlara çıkmıyor" diyen Çalımbay, "Bu da gayet normal, onları konsantre etmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Avrupa ülkelerine ve diğerlerine bakıyorsunuz; liglerin yüzde 99'u iptal edildi"

Koronavirüs'ün futbolu da büyük ölçüde etkilediğini aktaran Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara ayak uydurmaya çalışacaklarını söyledi.

Futbolcuların çoğunun kafasının rahat olmadığını belirten Çalımbay, "Burada federasyon ve devletimiz var. Ona göre bir karar verilecek. Ama buradaki arkadaşlarında bir ailesi, yakınları var. Yani devamlı şekilde onlarla irtibattalar. Sıkıntılı bir süreç" dedi.

"Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil" diyen Çalımbay, birçok oyuncunun maçları oynamak istemediğini belirtti.

Avrupa liglerinin çoğunun iptal edildiğine de dikkat çeken Çalımbay, "Burada bütün Avrupa ülkelerine ve diğerlerine bakıyorsunuz; liglerin yüzde 99'u iptal edildi. Ancak TFF'nin kararına ayak uydurmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.