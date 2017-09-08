Sivasspor, Ukraynalı Rybalka'yı transfer etti

Süper Lig'de transfer döneminin son gününde Sivasspor, Dinamo Kiev forması giyen Sergiy Rybalka ile resmi sözleşme imzaladı.

1 Nisan 1990'da Ukrayna'da dünyaya gelen Sergiy Rybalka futbola Arsenal Kharkiv'de başladı. Burada çeşitli yaş kategorilerinde forma terleten Rybalka daha sonra Dinamo Kiev'in alt yapısına geçti. 2013 yılında Çekya Ligi ekiplerinden Slovan Liberec'e kiralık olarak gitti. 2014 yılında döndüğü Kiev ekibinde A takıma yükselerek forma giymeye başladı. 27 yaşında ve 1,76 boyundaki sporcu orta sahada görev yapıyor.

Rybalka 9 kez de Ukrayna milli takımının formasını giydi.