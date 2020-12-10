Sivasspor, tur için Maccabi Tel-Aviv deplasmanına çıkıyor

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel-Aviv deplasmanında gruptan çıkmak için mücadele edecek. Temsilcimiz, rakibini yenmesi durumunda gruptan çıkarak bir üst tura yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Sivasspor, rakibini yenmesi durumunda gruptan çıkarak bir üst tura yükselecek. Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında geride kalan 13 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sivasspor’da Koronavirüs'e yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay’ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunacak. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail’e gidemedi.

Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Perşemba günü Bloomfield Stadı’nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00’te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçına Kovid-19 tedavisi süren çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grupta 6 puanla 3. sırada

UEFA Avrupa Ligi’nde İspanya temsilcisi Villarreal’e 5-3 ve 1-0’lık skorlarla kaybeden, sahasında Maccabi Tel-Aviv’e 2-1 yenilen, Azerbaycan ekibi Karabağ’a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kuran Sivasspor, grupta 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Son hafta maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv’e konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, kritik mücadelede rakibini yenerek gruptan çıkarak son 32 turuna yükselmek istiyor.

Avrupa’da 13 maçta 4 galibiyet

Avrupa kupalarında daha önce 13 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 4’ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 8 kez sahadan yenik ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 28 gole engel olamadı. Avrupa maçlarında toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, dört kez fileleri havalandıran Olarenwaju Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.