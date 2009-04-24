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Spor

Sivasspor-Trabzonspor maçına yoğun ilgi

24 Nisan 2009 14:03


Türkcell Süper Lig’de Sivasspor ile Trabzonspor arasında 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek olan müsabakanın biletlerine yoğun talep var.


Ligin 29. haftasının zirveyi ilgilendiren mücadelesi 25 Nisan Cumartesi günü saat 14:00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Evsahibi takım biletlerinin satışa sunulmasının ardından , konuk ekip taraftarları için bilet satışına da başlandı.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yakınındaki Sivasspor gişesi önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan her iki takım taraftarları da gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Satışa çıkan biletlere yoğun ilgi oldu ve Trabzonspor'a ayrılan 785 bilet kısa sürede tükendi. Trabzonsporlu taraftarların maçı 4 Eylül Stadyumu'nun havuz tarafı kale arkası ile kapalı tribün arasındaki bölümde izleyebileceği kaydedildi.

Maçın maraton ve kapalı yanı tribünü biletleri 10,kale arkası ve misafir takım biletleri ise 5 TL'den satılıyor.

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