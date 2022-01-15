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Spor

MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan lider Trabzonspor sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı 89. dakikada itirazlarının ardından kırmızı kart gördü

15 Ocak 2022 18:00

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor 20. dakikada Leke James'in attığı golle öne geçerken Trabzonspor'un cevabı gecikmedi. Bordo-mavililerde 4 dakika sonra sahneye çıkan Abdülkadir Ömür skora dengeyi getirdi: 1-1

Abdülkadir Ömür, attığı golün ardından Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü açtı.

Mücadelenin kalan dakikalarında iki takımında atakları sonuç vermedi ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran lider Trabzonspor puanını 50 yaptı. Demir Grup Sivasspor ise puanını 30 çıkardı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, itirazlarının ardından hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart gördü.

Öte yandan, 6. dakikada hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için oyun durdu. Taraftarlar, 1 dakika boyunca Çalık'ı alkış ve tezahüratlarla andı.

Maçtan önemli anlar

73' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan ceza sahası sol çaprazda kontrol ettiği topun dibine çok iyi girdi ve kalecinin üstünden aşırttı, gole giden topu savunmada Camara çizgiden çıkardı. 
 
50' KAÇTI! Trabzonspor'da Hamsik, ceza sahasının hemen önünde rakibinden çok güzel sıyrıldı ve pozisyonunu bularak ayak içi ile şutunu çekti, top az farkla auta gitti. 
 
42' KALECİ! Trabzonspor'da savunmadan topla birlikte ileriye çıkan Hüseyin merkezden kaleye yaklaştı. Önününü boş gören Hüseyin ceza sahasının hemen önünden şutunu çekti, kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi. 
 
30' NET FIRSAT KAÇTI! Trabzonspor'da Bakasetas, savunmanın hatası sonrası topla buluştu ve ceza sahası yay çizgisi içinden sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti. 
 
28' KALECİ! Sivasspor sol kanatta kalabalık hücuma çıktı. Ceza sahası sol çaprazdan yerden gönderilen topa Kerem ceza sahası dışından sert vurdu, savunmaya çarpan top kalecide kaldı. 
 
24' GOL! Abdulkadir hemen cevap verdi... Trabzonspor'da savunmadan Vitor Hugo topla birlikte ileriye çıktı ve orta sahayı geçti. Vitor Hugo'nun mükemmel ara pasında savunmanın arkasına sarkan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Abdulkadir şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1 
 
20' GOL! Sivasspor'da James hatayı affetmedi... Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Uğurcan elinden kaçırdı ve James bomboş kale karşısında topla buluştu. James kolay bir gol vuruşu ile Sivasspor'u öne geçirdi: 1-0 
 
16' TEHLİKE! Trabzonspor Dorukhan'ın presi ile topu kaptı ve Abdulkadir merkezden çalımlarla ceza sahasına girdi. Abdulkadir sağ çapraza doğru yerden gönderdi ancak savunma son anda araya girerek uzaklaştırdı. 
 
5' KAÇTI! Trabzonspor'da Bakasetas, orta sahaya yakın bölgede aldığı topla önündeki boşluğu değerlendirdi ve kaleye yaklaşarak ceza sahasının uzağından şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti. 
 
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