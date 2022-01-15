MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor 20. dakikada Leke James'in attığı golle öne geçerken Trabzonspor'un cevabı gecikmedi. Bordo-mavililerde 4 dakika sonra sahneye çıkan Abdülkadir Ömür skora dengeyi getirdi: 1-1

Abdülkadir Ömür, attığı golün ardından Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü açtı.

Mücadelenin kalan dakikalarında iki takımında atakları sonuç vermedi ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran lider Trabzonspor puanını 50 yaptı. Demir Grup Sivasspor ise puanını 30 çıkardı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, itirazlarının ardından hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart gördü.

Öte yandan, 6. dakikada hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için oyun durdu. Taraftarlar, 1 dakika boyunca Çalık'ı alkış ve tezahüratlarla andı.

Maçtan önemli anlar