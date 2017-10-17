Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, DHA'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu

\"Türk futbolcu yetiştiremiyoruz. Yabancı sayısı serbest olunca rekabeti de bıraktılar\"

\"5 yıl boyunca kriterler koyarak yabancıyı serbest bırakalım, bu sırada altyapıları kuralım\"

\"Futbolcu saçına, sakalına, kıyafetine dikkat etmeli ki gençlere örnek olsun\"

\"Arda\'ya bunu biz yaptık. Yetenek insanı şöhret, karakter efsane yapar. O şöhreti seçti\"

SİVAS,(DHA) - SAMET Aybaba, \"Biraz parlayan futbolcuyu haketmediği yerlere getiriyoruz, göklere çıkarıyoruz. Yetenek insanı şöhret, karakter ise efsane yapar\" dedi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) önemli açıklamalarda bulundu. Samet Aybaba, yabancı oyuncu sayısı, alt yapı sorunu, futbolcuların genç oyunculara örnek olmaları gerektiğini ve Türk futbolcuları hakkında konuştu.

Yabancı oyuncu sorununun çözümünün altyapıdan geçtiğini vurgulayan Aybaba, \"Bu iş rakamlarla çözülemez. Bir yıl 5 yapmışsın, sonra 8, sonra 10. Hadi sonra tekrar indirelimle olmaz. Zaten yerli oyuncu yetiştiremiyoruz. Sistem yok çünkü. Yabancı oyuncu da serbest bırakılınca herkes işin kolayına kaçıyor. Oysa bu işin çözümü altyapıda. Bizim ülkemizde yetenekli çocuklar yok mu? Var elbette. Ama onlara çıkma fırsatı tanımıyoruz. Bence şöyle yapmalıyız; 5 yıl boyunca kriterler koyarak yabancıyı serbest bırakalım. Önüne geleni almayalım içeriye. Bazı şartlar olsun. Örneğin yaş, ülkesinde milli olma, maç oynama sayısı gibi. Bu sırada kulüplere altyapı şartı koyalım. Altyapı için antrenörler yetiştirelim, ülke çapında taramalar yapalım. 5 yılın sonunda da yabancı sayısını kısıtlayalım. Yoksa hiçbir şey yapmadan bir yıl 10, ertesi yıl 15, ertesi yıl 8 yabancı yapalımla bu işler çözümlenemez. Zaten yerli yetişmiyordu, yabancı serbest kalınca olanlar da rekabeti bıraktı\" diye konuştu.

\"SİVASSPOR\'A ALTYAPI ŞARTIYLA GELDİM\"

Sivasspor\'da göreve altyapı kurma şartıyla geldiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, \"Bütçesi 250 bin TL\'ydi, 3 milyon TL\'ye çıkarttırdım. Altınordu ve Buca\'nın altyapılarını kuran Murat Dizdar var, onu aldırdım. Yöneticilerimize dedim ki; Sivas\'ta altyapı ordusu kuralım. İlçeleri, köyleri tarıyoruz. Yetenekli olan çocukları, gençleri altyapımıza kazandırıyoruz. Aslında bütün teknik direktörler olarak bunu yapmalıyız. Ben antrenör arkadaşlarımı gördüğümde diyorum ki hep alacağım demeyin, yetiştireceğim deyin. Bakın o zaman her şey daha güzel olacak\" şeklinde konuştu.

\"KÜTÜPHANE KURDURDUM, KİTAP BİTİRENE ÖDÜL VAR\"

Aybaba, Sivas\'ta yetenekli gençler olduğunu ve sahaya çıkan futbolcuların onlara örnek olmaları gerektiğini ifade ederek, \"Sahaya çıkarken sahneye çıkar gibi çıkmalı. Saçına, sakalına, kıyafetine dikkat etmeli. Biz Beşiktaş\'ta futbol oynarken sahaya sahneye çıkar gibi çıkardık. Herkes sakal traşını olurdu. Ben takımlarımda öyle garip sakallı tipleri istemiyorum. Çünkü benim çalıştırdığım takımın futbolcuları örnek olmalı diyorum. Altyapıyı kurduk. Bir de tesislere kütüphane kurdurdum. Yüzlerce kitap koyduk içine. Kitap okuyana, bitirene ki buna altyapıdaki oyuncularımız da dahil çeşitli ödüller veriyoruz. Gömlek, ayakkabı gibi\" dedi.

\"ARDA\'YI ŞIMARTAN TOPLUM OLARAK BİZ OLDUK\"

Türk futbolunda biraz parlayan oyuncuların haketmediği yerlere getirildiğini dile getiren Aybaba, \"Şimdi Milli Takım İzlanda\'ya yenilince şaşırıyoruz. Bu ortamda, bu şartlarda milli takım nasıl başarılı olabilir ki? Futbolcu yetiştirebiliyor muyuz? Yetiştirdiklerimize ne yapıyoruz peki? Bakın son örnek Arda Turan olayı. Arda\'ya bunu biz yaptık. Onu şımartan biz olduk. Sadece Arda için demiyorum bunu, genel olarak söylüyorum. Biraz parlayan futbolcuyu haketmediği yerlere getiriyoruz, göklere çıkarıyoruz. Sonra da niye böyle yaptı diye yerden yere vuruyoruz. Yetenek insanı şöhret, karakter ise efsane yapar. O şöhreti seçti. Ama bunu seçmesine de toplum olarak biz neden olduk\" diye konuştu.

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