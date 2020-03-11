Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Koronavirüs nedeniyle oyuncularımıza yurt dışına çıkışları yasakladık

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Koronavirüs nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, 2 günlük iznin ardından karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, 'Koronavirüs'e karşı ne gibi önlemler aldınız' sorusu üzerine, "Takım olarak toplantı yaptık. Oyuncularımıza yurt dışına çıkışı yasakladık. Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz. Panel ve benzeri programlara katılmayı da yasakladık"diye konuştu.

Fraport TAV Antalyaspor maçının kolay geçmeyeceğini kaydeden Çalımbay, "Antalyaspor, ilk yarıdaki Antalyaspor değil. Onun da farkındayız. Takım fark etmez. Artık bizim bütün maçlarımız final maçı. Ligi iyi tamamlamak istiyorsak, bu maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.