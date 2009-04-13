Sivasspor tarih yazma peşinde





Turkcell Süper Lig'de son 13 haftadır zirveyi rakiplerine kaptırmayan, son 7 haftaya "4 büyüklerin" önünde lider olarak girerek şampiyonlukta iddialı olduğunu gösteren Sivasspor, sezon sonunda mutlu sona ulaştığı takdirde, Trabzonspor'dan sonra şampiyonluğa ulaşan ikinci Anadolu kulübü olarak Türk futbol tarihine geçecek.



Bu sezon ilk kez 3'üncü haftada liderlik koltuğuna oturan Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, daha sonraki haftalarda rakiplerine kaptırdığı liderlik koltuğunu 15. haftada Trabzonspor'dan devraldıktan sonra bir daha bırakmadı.



Bordo-mavili ekipten koltuğu devraldıktan sonra başarılı sonuçlar elde etmeye devam eden ve son 13 haftayı lider kapayarak şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu gösteren Sivasspor, son 7 haftaya "4 büyüklerin" önünde 56 puanla lider olarak girerek futbol kamuoyunun takdirini kazandı.



Bu sezon 13'ü üst üste olmak üzere 14 haftayı lider olarak kapayan Sivasspor, 27. hafta itibariyle liderlik koltuğunu en fazla elinde tutan takım olarak göze çarpıyor. Sivasspor'un bu sezon 14 hafta liderlik sevinci yaşadığı ligde, Trabzonspor 8, Beşiktaş 4, Galatasaray ise 1 hafta liderlik koltuğunu elinde tuttu.



Son 2 sezondur şampiyonluk yarışının içerisinde sürekli yer alarak adeta Anadolu'nun umudu olan Sivasspor, geçen sezon kıl payı kaçırdığı şampiyonluğa bu sezon ulaşmayı hedefliyor.



Kalan 7 haftada Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği ile iç sahada, Konyaspor, Gaziantepspor, Hacettepe ve Galatasaray ile de deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.



Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak Trabzonspor'dan sonra şampiyonluğa ulaşan ikinci Anadolu kulübü olarak Türk futbol tarihine geçmeyi hedefleyen Sivasspor, Trabzonspor'un 1983-1984 sezonundaki 6. şampiyonluğunun ardından Anadolu'dan bir takımın şampiyonluğunu bekleyen futbolseverlere 24 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşatmayı amaçlıyor.



Trabzonspor'un son şampiyonluğunun ardından geçen 24 sezonun 11'inde Galatasaray, 7'sinde Fenerbahçe, 6'sında ise Beşiktaş şampiyonluk yaşadı.

