Sivasspor tam yol



Turkcell Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Sivasspor, bu sezon da şampiyonluk yolunda engelleri birer birer aşıyor.



Geçen sezon ligi 79 puanlı şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte 73 puanda tamamlayan ve şampiyonluğu kıl payı kaçıran Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, bu sezon da ''4 Büyükler'' ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.



Geçen sezon şampiyonluk yolunda verdiği mücadele ile taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden alkış alan Yiğidolar, bu sezon da ortaya koyduğu performansla Trabzonspor ve diğer başarılı takımlar gibi Anadolu'nun şampiyonluk umudu olarak göze çarpıyor.



Geçen sezon olduğu gibi bu sezonun da ilk yarısını lider olarak tamamlayan ve ''4 Büyükler'' dışında üst üste 2 sezon ilk yarıyı lider tamamlayan tek Anadolu takımı olarak Türk futbol tarihine adını yazdıran Sivasspor'un, bu sezon sonunda ligi kaçıncı sırada tamamlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.



6 HAFTAYI LİDER KAPADI



Geçen sezonun 9. haftasında, sahasında Vestel Manisaspor'u 1-0 yenerek tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturan ve sezon boyunca 5 hafta liderlik koltuğunu elinde tutan Sivasspor, bu sezon da geride kalan 19 haftada liderlik koltuğunu en fazla elinde tutan Trabzonspor'un ardından ikinci takım olarak göze çarpıyor.



Liderlik koltuğunu Trabzonspor'un 8, Beşiktaş'ın 4, Galatasaray'ın ise 1 kez elinde tuttuğu ligde, 6 haftayı lider kapayan Sivasspor, Trabzonspor'dan 15. haftada devraldığı koltuğu son 5 haftadır rakiplerine kaptırmıyor.



19. hafta sonunda 41 puanla, aynı puana sahip Trabzonspor'un averajla önünde lider durumda bulunan Sivasspor, Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın 6, Fenerbahçe'nin ise 7 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sivasspor, Trabzonspor ile birlikte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde zirve yarışı veriyor.



''4 BÜYÜKLERE'' KAYBETMEDİ



Geçen sezon iç sahada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybettiği puanlarla şampiyonluğu kaçıran Sivasspor, bu sezon şu ana kadar ligde büyük takımlara karşı yenilgi yüzü görmedi.



''4 Büyük'' takımdan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı iç sahada yenip, Beşiktaş ve Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan, artık büyük takımlara karşı da puan kazanmaya başlayan lider Sivasspor'un şampiyonluk yarışındaki konumunu kalan 15 maçta sergileyeceği performans belirleyecek.



Geçen sezon ki başarısı bazı kişilerce tesadüf olarak yorumlanan, ancak bu sezon hem ligdeki performansı, hem de Fortis Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırması ile başarısının tesadüf olmadığını kanıtlayan Sivasspor'u, kalan 15 haftada 8'i deplasmanda, 7'si ise iç sahada olmak üzere 15 zorlu maç bekliyor.



Bursaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Denizlispor, Konyaspor, Gaziantepspor, Hacettepe ve Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği'ni ise sahasında konuk edecek.

