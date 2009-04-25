Sivasspor seriyi bozmadı



Ligde bu sezon evinde yaptığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, Trabzonspor'u da 3-0 yenerek iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.





Bu sezon sahasında Bursaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Denizlispor, Konyaspor, Gaziantepspor, Hacettepe, Galatasaray, Kocaelispor, Eskişehirspor ve Antalyaspor'u yenip, Kayserispor, Ankaraspor ve Beşiktaş ile berabere kalan Sivasspor, şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor'u, Musa, Abdurrahman ve Hayrettin'in golleriyle 3-0 mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisine bir yenisi ekledi.



Trabzonspor'u yenerek bu sezon iç sahadaki 12. galibiyetine imza atan Sivasspor, evindeki 14 maçlık yenilmezlik serisini de 15 karşılaşmaya taşıdı. Bu sezon ligde sahasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenip, Beşiktaş ile berabere kalan Sivasspor, diğer büyük takım olan Trabzonspor'u da yenmeyi başararak ligde bu sezonu evinde büyük takımlara yenilmeyerek kapadı.



Sivasspor, kalan 5 haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği ile iç sahada yapacağı 2 maçta da yenilmediği takdirde, sezonu sahasında yenilgi yüzü görmeden tamamlayan tek takım olarak kayıtlara geçecek.