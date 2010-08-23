-SİVASSPOR ŞAMPİYONA ODAKLANDI SİVAS (A.A) - 23.08.2010 - Spor Toto Süper Ligde hafta sonu Bursaspor ile karşılaşacak Sivasspor'un basın sözcüsü Fikret Ünsal, "Bursaspor, karşısında bir Galatasaray bulmayacak, Sivasspor gibi taş gibi bir takım bulacak" dedi. Ünsal, ligin ilk haftasında yendikleri takımın Galatasaray olmasından öte lige galibiyetle başlamalarının önemli olduğunu söyledi. İlk haftalarda toplanacak puanların her zaman için, özellikle Anadolu takımları açısından çok önemli olduğunu ifade eden Ünsal, "Bizim de birinci haftada sahamızda Galatasaray'ı yenmemiz, Antalya'da sıcağa rağmen beraberlikle dönmemiz elbette ki ilerisi için bize umut vermiştir. İnşallah ilerleyen haftalarda Sivasspor layık olduğu yere gelecektir. Bizim şampiyonluk gibi bir iddiamız da şu anda söz konusu değildir" diye konuştu. Takıma yeni katılan isimlerin çok isabetli transferler olduğunu söyleyen Ünsal, "Yeni transferler kelimenin tam anlamıyla 'cuk' diye yerine oturdu" ifadesini kullandı. Ligde hafta sonu sahalarında oynayacakları Bursaspor maçına da değinen Ünsal, "Tabi Bursaspor, karşısında bir Galatasaray bulmayacak, Sivasspor gibi taş gibi bir takım bulacak. Bursaspor'u gayet rahat geçeceğimize ben gönülden inanıyorum" diye konuştu.