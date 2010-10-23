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Spor

SİVASSPOR RIZA ÇALIMBAY İLE ANLAŞTI SİVAS (A.A)

23 Ekim 2010 23:38

-SİVASSPOR RIZA ÇALIMBAY İLE ANLAŞTI SİVAS (A.A) - 23.10.2010 - Ligde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Sivasspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı. Sivasspor Kulübünün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varılmıştır. Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir. Yeni teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yarın kulüp tesislerinde saat 12.00'de imza töreni düzenlenecektir'' denildi.

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