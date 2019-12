Sivasspor nefes aldı: 2-0

T24 -

Maçtan Dakikalar

SİVASSPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 0

Ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Sivasspor, kendisi gibi düşme potasından kurtulma uğraşında olan Denizlispor'u sahasında konuk etti. Ligde sonuncu Ankaraspor'un üstünde puan sıralamasında son 2 sırada yer alan Sivasspor ile Denizlispor arasındaki maç, soğuk bir havada oynandı.Düşme hattından kurtulmaları için acil puan ve puanlara ihtiyacı olan iki ekibin mücadelesi, karşılıklı ataklarla başladı. Ev sahibi Sivasspor golcüsü Mehmet Yıldız ile rakip kalede etkili olurken, konuk ekip Denizlispor ise forveti Youla ile kontra ataklar geliştirdi. Her iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç alamayınca, maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.10. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Angelov ile paslaşan Youla, ceza alanının sağ çaprazından topu kale alanına gönderdi. Kaleci Akın, rakip oyunculardan önce hamle yaparak topu uzaklaştırdı.12. dakikada sağ kanattan Cihan'ın kullandığı korner atışında, ceza alanı içerisindeki Mehmet Yıldız'ın gelişine yaptığı vuruşta top direğin üstünden auta çıktı.16. dakikada rakip yarı alanda sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Mehmet Yıldız, rakibini geçtikten sonra topu Cihan'a aktardı. Topla ceza alanına hareketlenen Cihan'ın iki rakibinden şık bir çalımla sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vuruşta, kaleci Özden üzerine gelen meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kontrol etti.23. dakikada ceza alanına gönderilen topu sırtı kaleye dönük şekilde kontrol eden Mehmet Yıldız, meşin yuvarlağı ceza alanı yayı yakınlarındaki Erman'a çıkardı. Erman'ın gelişine yerden sert vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.46. dakikada sağ kanatta korner direği yakınlarında topla buluşan Keita, rakibinden şık bir hareketle sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kale alanı içerisine gönderdi. Rakibinden önce topa hamle yapan Erman, şık bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-065. dakikada Sivasspor ceza alanına doğru gönderilen topu, kaleci Akın Youla'dan önce kontrol ederek tehlikeli bir pozisyonu önledi.73. dakikada ceza alanında topla buluşan Erman, topu Nabil Taider'e bıraktı. Taider'in sert vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Korner atışının kullanılacağı sırada, her iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Futbolcular arasında yumruklaşmaların da yaşandığı gerginlik, hakemin ve her iki takım teknik heyetinin araya girmesiyle son buldu. Hakem Yunus Yıldırım, bu gerginlik sonrası Sivasspor kaptanı Mehmet Yıldız ve Denizlisporlu oyuncu Burak Akyıldız'ı kırmızı kartla cezalandırdı. Hakem Yıldırım, Sivasspor'dan Erman, Denizlispor'dan ise Erkan ve kaleci Özden'e sarı kart gösterdi. Bir süre duran maç, daha sonra kaldığı yerden devam etti.90+6. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Denizlispor ceza alanına doğru gönderilen uzun topa hareketlenen Musa, yerden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-04 EylülYunus Yıldırım xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mustafa İspiroğlu xxAkın xx, Abdurrahman xx, Lucian Aubey xx, Yasin xx, Hayrettin xx, Keita xx, Cihan xx (Dk. 90+6 Kamanan ?), Nabil Taider xx (Dk. 79 Murat Sözgelmez xx), Agbetu xx (Dk. 60 Musa xxx), Erman xxx, Mehmet Yıldız xxÖzden xx, Erkan xx, Anderson xx, Burak x, Çağlar xx, Braga xx (Dk. 90 Bajıc ?), Berberoviç xx, Güray xx (Dk. 58 Okan Koç xx), Roberts xx (Dk. İbrahim Ege xx), Angelov xx, Youla xxDk. 46 Erman, Dk. 90+6 Musa (Sivasspor)Dk. 22 Youla, Dk. 67 İbrahim Ege, Dk. 75 Erkan ve Özden(Denizlispor), Dk. 75 Erman, Dk. 90+4 Cihan (Sivasspor)Dk. 75 Mehmet Yıldız (Sivasspor), Dk. 75 Burak (Denizlispor)