Sivasspor mucize peşinde

Tempo24 - UEFA Intertoto Kupası 3. tur ilk maçında Portekiz ekibi SC Braga'ya evinde 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan kırmızı-beyazlı ekip, bugün Portekiz'in Braga kentindeki Axa Stadı'nda rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Daha önce Karadağ ekibi OFK Grbalj ile oynadığı 2 maç ile Avrupa arenasına çıkan Sivasspor, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Grbalj'ı sahasında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Sivasspor deplasmanda karşılaşacağı Portekiz ekibini de mağlup ederek Avrupa kupalarındaki 2. galibiyetine imza atmak istiyor.

Zorlu Braga maçı öncesinde Sivasspor'da Mohammed Ali Kurtuluş ve Sezer Badur'un sakatlıkları sürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip yarınki maça, bu 2 oyuncunun yanı sıra kart cezalısı Mehmet Yıldız ve Onur Tuncer ile Sivas'a dönen kaleci Michael Petkoviç'ten yoksun olarak çıkacak.

BÜLENT UYGUN

Teknik Direktör Bülent Uygun, Porto kentinde konakladıkları otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk maçtaki talihsiz mağlubiyetin insanlarda üzüntüye neden olduğunu belirterek, en azından buradan güzel bir skorla dönerek sevenlerini mutlu etmek istediklerini söyledi.

Eksiklikleri olduğunu buna rağmen güzel şeyler yaptıklarını ispat ettiklerini kaydeden Uygun, futbol mantaliteleriyle sahaya tüm güzellikleri sunarak, en güzel sonuçla ülkeye dönmek istediklerini belirtti. Bunu başarabilecek güçte olduklarını, futbolcularına güvencinin tam olduğunu kaydeden Uygun, ''Son yıllarda yaptığımız başarılar herkesin takdirini kazandı. Yeni sezonda da, takıma yeni katılanlarla birlikte aynı şekilde güzellikleri sunacağız'' dedi.

UEFA'nın sitesindeki ''balon'' benzetmesini de eleştiren Uygun, Sivasspor'un balon olmadığını, bu durumun kendilerini üzdüğünü belirterek, tarafsız olması gereken böyle bir örgütün bu yorumunu doğru bulmadıklarını kaydetti.

Braga karşısında futbol felsefelerini sahaya yansıtarak kazanan ve turu geçen taraf olmak istediklerini anlatan Uygun, ''İlk maçta iyi oynamamıza rağmen, rakip bir kere gelerek hatta gelmeden 2-0 galip ayrılıyorsa, biz de yapabiliriz'' dedi.

Uygun, ''Eleneceksek de futbol adına güzellikleri sahaya yansıtarak elenelim'' diye konuştu. –

''KALEYİ VOLKAN'A TESLİM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM''

İlk maçta yediği hatalı gol nedeniyle eleştirilen genç file bekçisi Volkan'a da sahip çıkan Bülent Uygun, idmandaki durumuna bakıp, kaleci antrenörüyle de görüşerek bu maçta kaleyi Volkan'a teslim etmeyi düşündüğünü belirtti.

Dünyanın en iyi kalecilerinin de böyle bir hata yapabileceğini, ifade eden Uygun, genç kaleci Volkan'ın ileride Milli Takım'ın file bekçisi olacağına inandığını belirterek, ''Maç kaybettik diye futbolcu satmayız. Şanssız gol yemiştir ama Volkan'a güvenim sonsuz'' diye konuştu.

MUHTEMEL ONBİR

Volkan (Akın), Abdurrahman Dereli, Bılıca, Diallo, İlhan, Devran, Kanfory, İbrahim Dağaşan, Musa, Sergio, Balili.