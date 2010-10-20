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Spor

SİVASSPOR MAÇIN TEKRARINI İSTİYOR SİVAS (A.A)

20 Ekim 2010 13:37

-SİVASSPOR MAÇIN TEKRARINI İSTİYOR SİVAS (A.A) - 20.10.2010 - Sivasspor ligdeki Kayserispor maçında hakemin kural hatası yaptığı gerekçesiyle maçın tekrar edilmesi için Futbol Federasyonu'na başvurdu. Ligde 4-1 mağlup oldukları Kayserispor maçında 1-0 önde oldukları sırada rakibin attığı beraberlik golü öncesinde hakemin kural ihlali yaptığını iddia eden Sivasspor, karşılaşmanın tekrar edilmesi isteğiyle Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.  Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, dün düzenlediği basın toplantısında, Kayserispor'un kaydettiği birinci golde çok ciddi bir kural hatası olduğunu öne sürerek, Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruyu yaparak maçın tekrarını isteyeceklerini bildirmişti.

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