-SİVASSPOR LİGE TUTUNMAYI BAŞARDI SİVAS (A.A) - 09.05.2011 - Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor, sezonun ikinci yarısındaki performansı ile lige tutunmayı başardı. Süper Lig'de ilk 2 sezonunda orta sıralarda yer alan, sonraki 2 sezonunda ise şampiyonluğu kovalayan Sivasspor, son 2 sezonda ise kümede kalma mücadelesi verdi. Bir dönem teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde ligde şampiyonluğu kovalayan, Türkiye Kupası'nda yarı finalde oynama başarısı gösteren, Avrupa kupalarında mücadele eden Sivasspor, son 2 sezonda ise eski başarılı günlerinden uzak bir performans sergiledi. Sivassporlu taraftarlar, şampiyonluğu kovalayan takımlarının son 2 sezonda küme düşme korkusu yaşaması üzerine hayal kırıklığı yaşadı. 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarındaki başarı dolu günlerin ardından düşüşe geçerek futbol otoritelerini ve taraftarını şaşırtan Sivasspor, son 2 sezonda çok sıkıntılı günler geçirdi. Ankaraspor, Denizlispor ve Diyarbakırspor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonundaki sıkıntılı günlerini yaşamak istemeyen Sivasspor, bu sezon da istediği sonuçları bir türlü alamayınca aynı sıkıntıları yaşadı. Geçen sezon bitime 1 hafta kala ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen Sivasspor, bu sezon da bitime 2 hafta kala kümede kalmayı matematiksel olarak garantileyerek rahat bir nefes aldı. -ÇALIMBAY İLE ÇIKIŞA GEÇTİ- İlk 8 haftası Bülent Uygun, sonraki 18 haftası Muhsin Ertuğral yönetiminde geçen 2009-2010 sezonunun son 8 haftasında ise teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalışan Sivasspor, son haftalarda aldığı puanlarla lige tutunmayı başardı. 2010-2011 sezonunda, geçen sezon takımın kümede kalmasını sağlayan Mesut Bakkal ile yoluna devam eden Sivasspor, ilk 9 haftada istediği sonuçları alamayınca Bakkal ile yollarını ayırarak Beşiktaş'ın efsane oyuncularından teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştı. Bakkal'dan ligin 9. haftası sonunda takımı 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 7 puanla 16'ncı sırada teslim alan Çalımbay, ilk haftalarda istediği sonuçları alamadı. Ligin 13. haftasında Sivas'ta Kardemir Karabükspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle çıkışa geçen Sivasspor, ligin ilk yarısını Konyaspor'un 1 puan önünde 15 puanla 15'inci sırada tamamladı. Yaptığı transferlerle sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla giren Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, özellikle yakaladığı 4 maçlık (Kayserispor, Bucaspor, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor) galibiyet serisi ile çıkışa geçti. Özellikle 26. haftada Bucaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyen Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bitime 2 hafta kala Bucaspor'un 9 puan önünde kümede kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyetle 27 puan toplayarak takımın kümede kalmasını sağlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, camiadan alkış aldı. Kasımpaşa ve Konyaspor'un ardından Bucaspor'un da küme düşmesi üzerine, Sivasspor camiasının bu sezon az da olsa yaşadığı tedirginlik sona erdi. Sivasspor, geçen sezon da bitime bir hafta kala Diyarbakırspor'un 6 puan önünde kümede kalmayı garantilemişti.