Sivasspor liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor





Turkcell Süper Lig lideri Sivasspor, yarın sahasında Antalyaspor'u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor.



Ligin 27. haftasına 53 puanla lider olan giren Sivasspor ile 32 puanla 10. sırada giren Antalyaspor, yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 15.15'de karşılaşacak.



Sonucu ligin zirvesi ile alt ve orta sıralarını yakından ilgilendiren maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Ok'un yapacağı maçta, Hüseyin Sabancı da dördüncü hakem olarak görev yapacak.



Liderlik koltuğunu 15. haftada Trabzonspor'dan devralan ve son 12 haftadır ligin zirvesini rakiplerine bırakmayan Sivasspor, taraftarı önünde Antalyaspor'u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor.



Antalyaspor maçını kayıpsız geçerek liderliğini son 7 haftaya taşımak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, zirvedeki en yakın takipçisi 52 puanlı ikinci Beşiktaş ve diğer rakipleri ile aradaki puan farkını da korumayı hedefliyor.



Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında 4 Mayıs 2008 günü Galatasaray'a 5-3 yenilen Sivasspor, 341 gündür ligde sahasında yenilgi yüzü görmedi.

