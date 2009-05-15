Sivasspor koltuğu geri istiyor

Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Hacettepe ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.



Ligde son 2 haftada deplasmanda Gaziantepspor'a ve sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1'lik skorlarla mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Sivasspor, yarın deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Hacettepe ile karşılaşacak.



Şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor ile prestij mücadelesi veren Hacettepe arasında yarın saat 20.00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Cemal Bingül ve Kemal Yılmaz yaparken Serkan Çınar da dördüncü hakem olarak görev alacak.

