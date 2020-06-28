Sivasspor, kendi sahasında yara aldı

Süper Lig 'de Başakşehir ve Trabzonspor 'un ardından 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor kendi sahasında ligin son sırasındaki Kayserispor'u ağırladı. İki takım için de hayati anlam taşıyan 90 dakikadan Kayserispor 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu skorun ardından Kayserispor 28 puana yükselirken, Sivasspor ise 53 puanda kaldı.