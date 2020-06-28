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Spor

Sivasspor, kendi sahasında yara aldı

28 Haziran 2020 20:47

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, şampiyonluk adaylarından Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve hayati 3 puan aldı. Sivasspor'un golleri 45+4'te Hasan Hüseyin ve 83'te penaltıdan Mensah'tan geldi.

Süper Lig 'de Başakşehir ve Trabzonspor 'un ardından 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor kendi sahasında ligin son sırasındaki Kayserispor'u ağırladı. İki takım için de hayati anlam taşıyan 90 dakikadan Kayserispor 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu skorun ardından Kayserispor 28 puana yükselirken, Sivasspor ise 53 puanda kaldı. 

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