Sivasspor, Karagümrük'ü farklı mağlup etti: 4-0

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini alan Yiğidolar, bu kez sahasında ilk galibiyetini aldı. Kırmızı beyazlı ekibin gollerini Kayode, Goutas, Jorge Felix ve Gradel kaydetti.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda tek golle geçerek galibiyet hasretine son veren Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u evinde Karagümrük'ü 4-0 geçerek sezonun ilk iç saha galibiyetini kazandı. Yiğidoların golleri Kayode, Goutas, Jorge Felix ve Gradel'den geldi. Sivasspor bu galibiyetle orta sıralara yükseldi.

Maçtan dakikalar

1' GOL | Karagümrük savunmasının geri pas denemesi kısa kalınca Henrique araya girdi topu aldı. Kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Sivassporlu futbolcu müsait pozisyondaki Kayode'ye pasını gönderdi. Kayode 54. saniyede topu boş filelere gönderecek durumu 1-0'a getirdi.

3' Sivasspor golden sonra bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Max Gradel, sol çaprazdan kaleye şut çekti ancak kaleci Emiliano Viviano şutu kurtardı.

19' Karagümrük etkili ataklar gerçekleştirmeye başladı. Ceza sahası dışından Kerim Frei şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

45+2. dakikada Sivasspor çok etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Pedro Henrique ceza sahasının sağından içeri girdi. Savunmaya gelen rakibini çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique topu ayağından açınca net gol pozisyonunu kaçırdı.

İlk yarı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

50' Sivasspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Pedro Henrique ortasını gönderdi. Karagümrük savunması kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top Gradel'in önünde kaldı. Gradel sert bir şut çekti ancak kaleci Viviano son anda topu kornere çeldi.

GOL | 50' Sol köşeden Gradel korneri ön direğe doğru kullandı. Orada bulunan Dimitrios Goutas kafa vuruşunu yaptı ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

GOL | 56' Sol kanattan Uğur'un ceza sahasına gönderdiği ortaya orada bulunan Jorge Felix kafayla vurdu, kaleci Viviano topu çıkardı. Ancak Felix dönen topu koşarak boş kaleye gönderdi ve takımına 3-0'lık üstünlüğü getiren golü kaydetti.

GOL | 71' Max Gradel, sol kanattan aldığı topla ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı ve şık bir golle skoru 4-0'a getirdi.

75' Karagümrük bu dakikada gole çok yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen topla kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmed Musa topu üstten aşırttı. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.