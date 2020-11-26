Sivasspor'un Karabağ karşılaşmasında muhtemel 11'i

Sivasspor'da 7 futbolcunun Koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra takımda sakatlık da olunca, muhtemel 11 düşünüldü.



Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak ve Avrupa kupalarındaki 12. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında daha önce 11 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı. Birinde berabere kalırken, 7 kez sahadan yenik ayrıldı.

Sivasspor, söz konusu müsabakalarda 12 kez gol atarken, kalesinde 25 gole engel olamadı.







Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi dolayısıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Sivasspor'da testleri pozitif çıkan 7 futbolcunun yanı sıra Jorge Felix de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



Muhtemel 11’ler şu şekilde:



Qarabağ: Şahruddin, Qarayev, Medina, Natic, Zoubir, İbrahi·mli·, Ozobic, Bayramov, Caferguliyev, Guerrier, Kwabena

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Cofie, Robin, Yasin, Gradel, Kone