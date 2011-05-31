-SİVASSPOR JACQUES FATY İLE ANLAŞTI SİVAS (A.A) - 31.05.2011 - Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Sivasspor, Fransa'da top koşturan Senegalli savunma oyuncusu Jacques Faty ile 3 yıllık anlaşma sağladı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ligde son 2 sezonda yaşadığı sıkıntıları ve küme düşme korkusunu önümüzdeki sezon yaşamak istemeyen Sivasspor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti. Geçen hafta sonu yapılan olağan kongrede güven tazeleyen kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler, kongrenin hemen ardından transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve yardımcılarının bir süredir takip ettiği, transfer listesine aldığı oyuncularla görüşmeye başlayan Sivasspor yönetimi, Fransa'da top koşturan 27 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu Jacques Faty ile anlaşarak sezonun ilk transferini yaptı. Transferde öncelikle savunma hattına takviye yapmak isteyen yönetim, önceki gün menajeriyle İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen Faty ile anlaşmaya vararak, Senegalli oyuncuyu kadroya kattı. Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Sochaux'da 3 yıldır top koşturan Jacques Faty, 6 kez Senegal milli takımında forma giydi. Sochaux'a 2008 yılında Marsilya'dan transfer olan Faty, Sochaux'dan önce Marsilya ve Rennes takımlarının formasını giydi. Faty'nin, Sochaux'ta bu sezon forma giydiği 24 lig maçından 23'üne ilk 11'de çıktığı belirtildi. Stoper mevkisinde görev yapan ve sağ ayağını daha iyi kullanan 1 metre 85 santimetre boyunda, 75 kilo ağırlığındaki Senegalli oyuncu, çift pasaport (Senegal ve Fransa) taşıyor. -KADRODA KAN DEĞİŞİMİ- Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay ve teknik heyetin, transfer çalışmalarını İstanbul'daki Sivasspor irtibat bürosunda sürdürdükleri öğrenildi. Transfer çalışmalarının, 28 Haziran'da Bolu'da başlayacak olan ilk etap kampa kadar tamamlanmasının planlandığı, yeni transferlerin Bolu ve Avusturya kamplarında takımla birlikte çalışmalara katılmasının hedeflendiği belirtildi. Bu arada, yeni sezonda Sivasspor kadrosunda bir kan değişimi yaşanacağı, yapılacak transferlerle kadronun yenileneceği öğrenildi. Kırmızı-beyazlı ekiple sözleşmeleri bugün itibariyle sona eren Sedat Bayrak ve Abdurrahman Dereli'nin, Sivasspor ile yollarının ayrılacağı ileri sürüldü. -MEHMET YILDIZ DA AYRILMA NOKTASINDA- Sivasspor'un kaptanı golcü oyuncu Mehmet Yıldız'ın da takımdan ayrılma isteğini kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticilere ilettiği, yönetimin Sivasspor ile 1 yıl daha sözleşmesi olan golcü oyuncuya gereken kolaylığı sağlayacağı ve başka bir takıma transferine izin vereceği öğrenildi. Yönetimin, yıllardır kırmızı-beyazlı formayı giyen kaptan Mehmet Yıldız ile 2007-2008 sezonundan itibaren Sivasspor'un başarısı için ter döken tecrübeli oyuncular Sedat Bayrak ve Abdurrahman Dereli ile önümüzdeki günlerde görüşeceği, yolların ayrılacağı bu oyunculara hizmetlerinden dolayı teşekkür edeceği belirtildi. Sözleşmesi sona eren 4 oyuncu arasında yer alan sağ bek Uğur Kavuk ve genç kaleci Alişan Şeker'in ise büyük ihtimalle takımda kalacağı, bu iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Yabancı transferine ağırlık veren Sivasspor yönetiminin, yabancı kontenjanını açmak için geçen sezon pek verim alınamayan Malili orta saha oyuncusu Souleymane Keita ve Letonyalı savunma oyuncusu Deniss İvanovs ile de yolları ayırmayı planladığı, Sivasspor ile 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunan bu 2 oyuncunun da durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.