Sivasspor İnönü Stadı'nı seviyor



Lider Beşiktaş ile yarın deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, siyah-beyazlılarla ligde son 3 sezonda İnönü Stadı'nda yaptığı 3 maçtan da galip ayrıldı.



Süper ligde ilk kez mücadele ettiği 2005-2006 sezonunda İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ı Pini Felix Balili'nin attığı golle 1-0 yenen Sivasspor, 2006-2007 sezonunda da İstanbul'da Mehmet Yıldız'ın kaydettiği golle rakibine 1-0'lık üstünlük kurmuştu. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon da Bobo'nun attığı golle 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Beşiktaş'ı Mohammed Ali Kurtuluş ve Ilgar Gurbanov'un golleriyle 2-1 yenmeyi başarmıştı.



Geride kalan bu 3 maçta, Beşiktaş filelerine 4 gol atan Sivasspor, kalesinde sadece 1 gol görmüştü.





-BÜLENT UYGUN'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ-





Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş'a karşı ligdeki 5. sınavını verecek.



Bugüne dek Beşiktaş ile 4 kez karşılaşan Uygun yönetimindeki Sivasspor, Beşiktaş'ı 2 kez deplasmanda yenme başarısı gösterirken, iç sahadaki 2 maçta ise sahadan yenik ayrıldı.



Beşiktaş'ı İstanbul'da 2006-2007 sezonunda 1-0, 2007-2008 sezonunda 2-1 yenen Uygun yönetimindeki Sivasspor, Sivas'ta yapılan maçları ise 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kaybetti.



Sivasspor, Uygun yönetiminde Beşiktaş filelerine 3 gol atarken, kalesinde de 3 gol gördü.



Bu arada, yarınki maç Sivasspor'un genç teknik direktörü Bülent Uygun ile Beşiktaş'ın tecrübeli yeni teknik adamı Mustafa Denizli'nin ilk sınavına sahne olacak.





-SİVASSPOR'DA GÖZLER GOLCÜLERDE-





Sivasspor'un golcüleri Mehmet Yıldız, Pini Felix Balili ve Herve Germain Tum ile gole dönük orta saha oyuncusu Musa Aydın, kırmızı-beyazlı ekibin Beşiktaş karşısındaki en önemli silahları olacak.



Kırmızı-beyazlıların 7. hafta sonunda attığı 12 golün 9'unda imzası bulunan bu 4 oyuncu, ''Yiğidolar''ın İnönü Stadı'ndaki en önemli kozları olarak gösteriliyor.



Ligde 4 gole imza atan Mehmet Yıldız, 2'şer golü bulunan Balili ve Musa, 1 gol kaydeden Tum'un yarınki maçta sergileyecekleri performans merak ediliyor.



Uygun'un yarınki maçta forvette, milli futbolcu Mehmet'in yanında, kontrataklarda etkili bir isim olan İsrailli golcü Balili'ye şans vermesi bekleniyor. İki gün önce idmanda parmağından sakatlanan kaleci Michael Petkoviç'in yerine ise genç file bekçisi Akın Vardar'ın forma giyeceği tahmin ediliyor. Çıkan parmağını koruması için ABD'den özel parmaklık getirtilen Petkoviç'in ise iğne ile sahaya çıkacağı ve yedek bekleyeceği belirtildi.



Öte yandan, Sivasspor'da zorlu maç öncesinde Onur Tuncer ve yedek kaleci Volkan Ünlü'nün sakatlığı sürüyor.



