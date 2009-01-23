Sivasspor ilk peşinde



Turkcell Süper Lig'de Galatasaray'a karşı galibiyeti bulunmayan Sivasspor, yarın sarı-kırmızılıları yenerek mağlubiyet serisine son vermek istiyor.





Turkcell Süper Lig'de yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Sivasspor'un, bugüne dek ''4 Büyükler'' ile oynadığı 27 maçta 8 galibiyeti bulunuyor.



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenme başarısı gösteren Yiğidolar, 4 büyüklerden sadece Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı başaramadı.



Birinci ligde 4. sezonunu yaşayan Sivasspor, ligde bugüne dek ''4 Büyükler'' ile toplam 27 maça çıktı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile ligde bugüne kadar 7'şer kez, Galatasaray ile de 6 kez karşılaşan Sivassspor, yarın sarı-kırmızılı ekip ile ligdeki 7. randevusuna çıkacak.



''4 Büyükler'' ile oynadığı 27 maçta 8 galibiyet elde eden Sivasspor, 7 kez sahadan beraberlikle, 12 kez de mağlubiyetle ayrıldı.



SADECE GALATASARAY'I YENEMEDİ



Trabzonspor'u 4, Beşiktaş'ı 3, Fenerbahçe'yi ise 1 kez yenme başarısı gösteren Sivasspor, Galatasaray'ı ise ligde hiç mağlup edemedi.



Trabzonspor'u 4 kez (1'i hükmen) yenip, 2 kez berabere kalan Sivasspor, bordo-mavili ekibe 1 kez yenildi.



Beşiktaş'ı 3 kez deplasmanda mağlup eden Sivasspor, siyah-beyazlı ekibe iç sahada 3 defa yenildi. Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



Fenerbahçe'ye 4 kez yenilen Sivasspor, 2 kez berabere kaldığı sarı-lacivertli ekibi 1 defa da yenme başarısı gösterdi.



Galatasaray'a 3'ü dış sahada, 1'i ise iç sahada olmak üzere 4 maçta mağlup olan Yiğidolar, evinde ise sarı-kırmızılı ekiple 2 defa berabere kaldı.



BU SEZON BÜYÜK TAKIMLARA YENİLMEDİ



Geçen sezon özellikle büyük takımlara kaybettiği puanlarla şampiyonluğu yitiren Sivasspor, bu sezon büyük takımlar karşısında başarılı bir performans sergiledi.



''4 Büyük'' takımdan Fenerbahçe'yi iç sahada 2-1 yenen Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1, Trabzonspor ile ise 0-0 berabere kaldı. Sivasspor, bu sezon şu ana kadar büyük takımlardan 5 puan topladı.



YİĞİDOLAR'IN 4 BÜYÜKLERE KARŞI KARNESİ



Sivasspor'un birinci ligde mücadele ettiği son 4 sezonda ''4 Büyükler'' ile oynadığı maçlar ve skorları söyle:



2005-2006 sezonu

Sivasspor-Fenerbahçe: 2-3

Fenerbahçe-Sivasspor: 3-0

Galatasaray-Sivasspor: 2-0

Sivasspor-Galatasaray: 0-0

Sivasspor-Beşiktaş: 1-3

Beşiktaş-Sivasspor: 0-1

Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

Trabzonspor-Sivasspor: 0-0



2006-2007 sezonu

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 2-2

Galatasaray-Sivasspor: 3-1

Sivasspor-Galatasaray: 1-1

Beşiktaş-Sivasspor: 0-1

Sivasspor-Beşiktaş: 0-1

Sivasspor-Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor-Sivasspor: 2-0



2007-2008 sezonu

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-0

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-4

Galatasaray-Sivasspor: 2-0

Sivasspor-Galatasaray: 3-5

Beşiktaş-Sivasspor: 1-2

Sivasspor-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Sivasspor: 0-3 (Hükmen)

Sivasspor-Trabzonspor: 2-0



2008-2009 sezonu

Sivasspor-Fenerbahçe : 2-1

Beşiktaş-Sivasspor : 1-1

Trabzonspor-Sivasspor: 0-0

