-Sivasspor ile Trabzonspor ligde 13. randevuda SİVAS (A.A) - 01.12.2011 - Sivasspor ile Trabzonspor yarın ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 7 sezondur mücadele eden Sivasspor ile ligin köklü ekiplerinden Trabzonspor, yarınki maçla birlikte ligde 13. randevuya çıkacak. İki ekip arasında geride kalan 12 maçın 5'inden (biri hükmen) Sivasspor, 5'inden Trabzonspor galip ayrılırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki ekip arasında ligde yapılan son 4 maçı Trabzonspor kazandı. Sivasspor, rakibini en son 2008-2009 sezonunun ikinci yarısında Sivas'ta 3-0 yenmeyi başarmıştı. Sivasspor, bordo-mavili rakibiyle iç sahada oynadığı 6 maçın 4'ünden galibiyetle, 2'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezon oynanan 2 maçı da Trabzonspor 6-1 ve 3-2'lik skorlarla kazandı.