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Spor

SİVASSPOR İLE TRABZONSPOR 12. RANDEVUDA SİVAS (A.A)

11 Şubat 2011 13:34

-SİVASSPOR İLE TRABZONSPOR 12. RANDEVUDA SİVAS (A.A) - 11.02.2011 - Sivasspor ile Trabzonspor yarın ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sivasspor, şampiyonluğu kovalayan Trabzonspor'u yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda konuk edecek. Ligin köklü ekiplerinden Trabzonspor ile ligde 6. sezonunu yaşayan Sivasspor, yarınki maçla birlikte 12. randevularına çıkacaklar. İki ekip arasında geride kalan 11 maçın 5'inden (biri hükmen) Sivasspor, 4'ünden Trabzonspor galip ayrılırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki ekip arasında ligde yapılan son 3 maçı Trabzonspor kazandı. Sivasspor, rakibini en son 2008-2009 sezonunda Sivas'ta yenmeyi başarmıştı. Sivasspor rakibiyle iç sahada oynadığı 5 maçın 4'ünden galibiyetle, birinden mağlubiyetle ayrıldı.

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