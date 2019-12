Sivasspor ile Fenerbahçe 7. kez

İlgili haberler



İlk kez, Sivasspor'un birinci lige yükseldiği 2005-2006 futbol sezonunda karşılaşan iki ekip, bu akşam Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 7. randevuya çıkacak.Sonucu spor kamuoyu tarafından merakla beklenen maçta, Sivasspor rakibine karşı ilk, Fenerbahçe ise 5'inci galibiyetine imza atmak için mücadele edecek.Bugüne kadar iki ekip arasında oynanan 6 maçın 4'ünden Fenerbahçe galip ayrılırken, 2'si beraberlikle sonuçlandı.2005-2006 sezonunun ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçtan 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe aynı sezonun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan rövanştan da 3-0 galip ayrılmayı başarmıştı. 2006-2007 sezonunun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1, ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maç ise 2-2 sonuçlanmıştı.Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan maçtan da 4-1 galip ayrılmıştı.Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yapılan 6 lig maçında, Sivasspor rakibinin filelerine 6 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.Fenerbahçe'de Alex De Souza attığı 4 golle, Sivasspor fileleri en fazla havalandıran isim oldu. Alex'den sonra Sivasspor maçlarında en golcü isimler, şu an başka takımların formasını giyen Tuncay Şanlı ve Mateja Kezman olarak kayıtlara geçti. Tuncay ve Kezman, Sivasspor filelerini 3'er kez havalandırdı.Sarı-lacivertli ekipte Roberto Carlos ve Semih Şentürk ile şu an başka takımlarda forma giyen Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı, Sivasspor'a 1'er gol atan isimler olarak kayıtlara geçti.Sivasspor'da ise Fransergio Bastos, Dos Santos Anderson, Gökhan Bozkaya, Cem Can, Servet Çetin ve Musa Aydın Fenerbahçe'ye gol atan isimler oldu. Bu isimlerden şu anda sadece Musa Aydın Sivasspor forması giyiyor.