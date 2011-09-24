-Sivasspor ile Bursaspor'un 11. randevusu yarın SİVAS (A.A) - 24.09.2011 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor ile Bursaspor yarın yapacakları maçla birlikte ligde 11. kez karşılaşacak. Süper Lig'de ilk kez 2006-2007 sezonunda karşılaşan iki ekip, ligdeki 11. randevularına yarın saat 17.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda çıkacak. Ligde 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında şampiyonluğu kovalayan, ancak mutlu sona ulaşamayan Sivasspor ile 2009-2010 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek önemli bir başarıya imza atan Bursaspor arasında oynanacak maça, futbolseverlerin ilgi göstermesi bekleniyor. Zorlu mücadeleyi, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacak. -Son 4 maçtan Bursaspor galip ayrıldı- İki ekip arasında geride kalan 10 maçın 5'inden Sivasspor, 4'ünden Bursaspor galibiyetle ayrılırken, 1 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Yeşil-beyazlı ekibe karşı son dönemlerde başarısız performans çizen Sivasspor, rakibi ile son yaptığı 4 maçta sahadan yenik ayrıldı. Bursaspor'a 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 3-1 ve deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivasspor, 2010-2011 sezonunda ise Bursa ekibine iç sahada 2-0 ve dış sahada 2-1 yenilmişti. Sivasspor, rakibi ile iç sahada yaptığı 5 maçın 3'ünden galibiyetle, 2'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Bursaspor ile ligde yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılan Sivasspor, rakibini en son 2008-2009 sezonunun ilk yarısında Sivas'ta 3-1 yenmeyi başarmıştı. İki ekip arasında geride kalan 10 maçta, takımlar rakip fileleri 16'şar kez havalandırdı.