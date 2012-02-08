-Sivasspor ile Beşiktaş ligde yarın 14. randevuda SİVAS (A.A) - 08.02.2012 - Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de yarın yapacakları maçla birlikte 14. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 13 maçta Beşiktaş 6, Sivasspor 4 galibiyet elde ederken, 3 maç da berabere sonuçlandı. Yarınki maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki 6 karşılaşmanın 4'ünü Beşiktaş, 1'ini Sivasspor kazandı. İki ekip arasında Sivas'ta oynanan 1 müsabaka ise berabere bitti. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Beşiktaş 3-1 kazanmıştı. Sivasspor ise rakibini en son geçen sezonun 27. haftasında 2 Nisan 2011'de Sivas'ta 1-0 mağlup etmişti. İki ekip arasında geride kalan 13 maçta Beşiktaş rakip fileleri 17 kez havalandırırken, Sivasspor rakibine 13 golle karşılık verdi.